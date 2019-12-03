Де Сикка и не снилось

В одном южном городе всегда мечтали об интеграции в Европу. Хотя бы для того, чтобы ездить по внутренним паспортам в Париж, Вену, Рим и наслаждаться видами прекрасных европейских городов, без излишней волокиты. К сожалению, пока этот процесс продвигался ни шатко, ни валко. А годы летят, наши годы, как птицы. Да и вообще, жизнь, говорят, нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно. Плюс, жители соседней страны, где любят вино и хоровое пение, уже евроинтегрировались вдоволь, летая в страны Старого Света легко и без проблем.

Было, от чего загрустить. Тут кто-то из южногородцев не нашел ничего более умного, чем напомнить о том, что местные нефть и газ поступали в Европу давно и без волокиты, им на то никаких справок в посольствах нужно не было. Так что, сырье из южного города пользовалось в Старом Свете большим почетом, чем его жители. Такая вот была несправедливость. О чем горожане судачили ежедневно, выражая разную степень готовности бороться за ликвидацию диспропорции.

Но, как пел один товарищ с хриплым голосом, настоящих буйных мало, им вождя недоставало. Но вот, пришло сообщение о том, что буйный нашелся. Местные СМИ передали сенсационную новость — в южном городе украден велосипед представителя посольства Франции. Произошло это около ресторана, куда доверчивый и не знающий умонастроений масс мсье приехал, дабы отведать пищи. Ну кто же в южном городе в ресторан, да на велосипеде ездит? Это же не булочная, куда можно на такси, как герои кино с ветерком съездить! Это настоящий храм желудка! Туда на дорогом авто нужно подъезжать, чтобы все видели, кто именно трапезничать изволит.

Да и о реноме своей страны не мешало бы подумать. Не ровен час в южном городе сочтут, что не так уж и богата Франция, дипломаты которой вынуждены передвигаться на велосипедах. Это же какой удар по мечте сотен тысяч, грезящих о Монмартре, Елисейских полях, хрусте французской булки! Не ровен час, кто-то сочтет, что современная Франция мало чем отличается от Италии конца сороковых-начала пятидесятых годов прошлого века. Это было опасно. Ведь, блистательный Виторио де Сикка снял на сей счет свою душераздирающую драму «Похитители велосипедов».

Этот кинофильм считается классикой итальянского неореализма. Он рассказывает о драме в семье безработного Антонио Риччи, о жизни в Вечном городе того периода, когда без велосипеда нельзя было найти работу и когда именно двухколесный друг был главным предметом охоты похитителей. Невозможно без слез наблюдать за попытками маленького Бруно помогать отцу выжить в этом жестоком мире! И в южном городе еще много лет назад, благодаря телевизионному кинозалу «Педро», все увидели этот киношедевр. Но, то было, все же, кино. Да и жизнь в южном городе была куда богаче той, римской.

Стало быть, вряд ли велосипед француза увел кто-то из местных любителей классики итальянского неореализма. Тогда кто? Вспомнилось, почему-то, о луддитах, которые два века назад в Англии ломали станки, считая, что машины вытесняют людей и приводят к безработице. Так, может быть, кто-то из южногородцев, мечтающих об ускорении процесса евроинтеграции Родины, счел велосипед французского дипломата символом препятствия на этом пути?! Если это так, то в Париже следовало бы насторожиться и сделать все для того, чтобы и южногородцы реализовали свою мечту. В противном случае, велосипедов на них не напасешься!

Впрочем, скорее всего, тут все было проще. Тот, кто спер велосипед, мог даже не знать, какие глубокие политические последствия мог иметь его проступок, какой он спровоцировал мощный мозговой штурм. Он, как Портос, который дрался потому, что дрался, воровал потому, что воровал. Без привязки к процессу евроинтеграции южного города. Хотя, конечно, французскому дипломату от всего этого было не легче. И вряд ли его мнение о южном городе изменится даже после того, как он получит, если не найдут его двухколесного друга, чудо местного велопрома.