Даже если Примакова в Баку чествовали только студенты – граждане России…

29 октября в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка, посвященная Евгению Примакову. В этот день ему исполнилось бы 90 лет.

Выставка называется «Евгений Примаков: Человек и политик». На ней представлены уникальные документы и фотографии из архива Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В азербайджанском обществе, в общественно-политических кругах отношение к Примакову негативное. Все помнят, что Е.Примаков — тот самый человек, который вместе с министром обороны СССР Дмитрием Язовым осуществил ввод советских войск в Баку 20 января 1990 года. В январе 1990 года Е.Примаков находился в Баку в качестве представителя Кремля.

СМИ отмечают, что незадолго до открытия выставки по инициативе посольства России в Азербайджане в связи с 90-летием Е.Примакова был проведен конкурс эссе на тему его роли в международных отношениях на стыке XX и XXI веков.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников принял победителей конкурса — студенток факультета международных отношений, регионоведения и журналистики Бакинского славянского университета Айгюль Мирзоеву, Рузану Алиеву, Сарану Бадалову, Кямалю Гасымову и Алию Мамалову. Айгюль Мирзоева заняла первое место.

Негативное отношение к конкурсу прокомментировали также и в вузе.

«30 октября в социальных сетях была опубликована не соответствующая действительности статья о Бакинском Славянском Университете (БСУ). В этой статье осуждалось участие студентов БСУ в конкурсе сочинений, посвященном 90-летию государственного деятеля СССР и России Евгения Примакова и его роли в международных отношениях на стыке XX-XXI веков».

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Бакинского Славянского университета.

В информации отмечается, что конкурс сочинений, посвященный деятельности Е.Примакова, был проектом посольства Российской Федерации в Азербайджане.

Было также отмечено, что упомянутые в статье студенты – иностранцы и они являются гражданами Российской Федерации.

За комментариями мы обратились к политическому аналитику Рауфу Миркадырову, который в 1990-е годы был сотрудником газеты «Азадлыг» и прекрасно помнит январские события и роль Примакова в них.

На первый взгляд, участие азербайджанских студентов в разных международных конкурсах можно только приветствовать. Это расширяет кругозор молодых людей, заставляет их учить не только собственную историю, но и историю других стран, государств, народов. Это, безусловно, позитивное явление. Но, как говорится, конкурс конкурсу рознь. В данном случае, речь идет о господине Примакове, известном ученом, главе российской разведки и так далее. Одним словом, о человеке, который занимал различные, но очень важные посты. И который сыграл большую роль в новейшей истории Азербайджана, но, к сожалению, роль негативную.

Хочу напомнить о событиях января 1990 года, имею на это право, так как являлся активным участником этих событий. В эти дни Примаков находился в Баку и фактически руководил всеми действиями верхушки Советского Союза на территории Азербайджана. То есть, фактически именно с его подачи войска МО СССР были введены в Баку, в результате чего произошли те трагические события, которые всем известны. Погибло более сотни человек, среди них женщины, дети и старики – безоружные, мирные граждане Азербайджана.

Некоторые забывают один важный факт: взрыв телецентра в Баку. Этот инцидент лишил азербайджанский народ оперативной информации в такой трудный период, тяжелые минуты. Взрыв телецентра был санкционирован на самом высоком уровне, и как вы понимаете, без ведома находящегося в Баку Примакова это было бы невозможно.

Основной причиной взрыва телецентра является то, что 19 января, примерно к 20.00 должно было состояться обращение к азербайджанскому народу. В этом обращении должны были призвать людей покинуть баррикады, так как в беседе с представителями Азербайджана Примаков прямо сказал, что войска войдут, и подавят мирную акцию протеста.

Все доводы о том, что войска были введены из-за «армянских погромов» не выдерживают никакой критики по той простой причине, что «погромы» были предотвращены, и уже к 16 января в Баку было обеспечено полное спокойствие и защита армянского населения. Чтобы предотвратить обращение к нации и был взорван телецентр.

Примаков прекрасно знал об этом. Он был заинтересован, чтобы люди оставались на баррикадах, и были жертвы среди мирных граждан. Цель была проста — напугать весь азербайджанский народ.

Нужно учитывать еще один фактор: Примаков, возможно, был патриотом СССР и России. Но в отношении азербайджанского народа он совершил тяжкие преступления и об этом многие знают. О них должны были знать и руководители славянского университета: ректор, проректор, деканы и преподаватели.

Страшно то, что студенты участвовали на этом мероприятии в связи с юбилеем Примакова, который был организован российским посольством. Данный факт говорит о том, что эти студенты, как минимум, не знают новейшую историю Азербайджана, а максимум, они не воспитаны в патриотическом духе.

Уверен, что в этих материалах конкурса даже не было упоминания о роли Примакова в событиях 20 января, иначе российское посольство просто не рассмотрело бы эти работы.

Я уверен, что ректор, преподаватели, деканы Славянского университета хорошо осведомлены о тех событиях. Но они не провели разъяснительную работу и позволили своим студентам участвовать в этом конкурсе. И, скорее всего, направляли их «в нужном русле».

Какие выводы можно сделать? Это результат безграмотности? – я не уверен. Если это сознательный шаг — попытка следовать какой-то политической конъюнктуре, то, к сожалению, это очень неудачное действие.

Стоит отметить, что данный конкурс не имеет никакого отношения к нынешним отношениям между Россией и Азербайджаном, к которым можно относиться по-разному.

Однако к историческим фактам новейшей истории Азербайджана, особенно к событиям 20 января, мы должны относиться с особым уважением. Данный конкурс – минимум неуважение к памяти жертв 20 января. Максимум — попытка продемонстрировать патриотические чувства не к своей Родине, а к России.

В любом случае, это прискорбный шаг. И свидетельство того, что часть нашей молодежи воспитывается в духе патриотизма к другому государству. Виноваты преподаватели и интеллигенция, которые в недостаточной степени занимаются патриотическим воспитанием молодежи. В данном конкретном случае руководство вуза.

Кроме того, несколько странно, что все участники конкурса c азербайджанскими именами и фамилиями оказались гражданами России. Но если даже это так, то проведение в Баку конкурса, посвященного деятельности человека, который совершил преступление в отношении азербайджанского народа, недопустимо и возмутительно. Так, что ответ вуза не выдерживает никакой критики…

P.S. Общественное объединение «20 января», «Карабахские воины», Общество ветеранов Карабаха, Общество семей шехидов, Объединение в помощь инвалидам Карабаха, Фонд развития имени Асифа Магеррамова, Объединение ветеранов войны, Объединение военнослужащих запаса и Союз инвалидов Чернобыля выступили 31 октября с совместном заявлением.

В тексте этого документа, направленном в средства массовой информации, сказано:

«Бакинский славянский университет в сотрудничестве с посольством России в Азербайджане провел конкурс сочинений, посвященный 90-летию со дня рождения одного из организаторов и исполнителей событий 20 января 1990 года Евгения Примакова.

Победители конкурса сочинений были награждены дипломами в посольстве России в Азербайджане 15 октября. В Российском информационно-культурном центре также прошла выставка, посвященная 90-летию убийцы Евгения Примакова, чьи руки в крови нашего народа.

Гибель 150 и ранение 744 человек в течение 20 января и последующие дни, аресты более 2000 наших граждан – дело рук одного из главных организаторов трагедии 20 января 1990 года — Евгения Примакова.

Проведение выставки в честь 90-летия этого человека – это оскорбление азербайджанского народа.

Мы просим соответствующие государственные органы от имени семей и семей мучеников Карабаха:

1.Прекратить выставку в честь Евгения Примакова;

2.Безотлагательно уволить руководство Бакинского славянского университета за их «преступные действия»;

3.Потребовать от организаторов выставки извиниться перед азербайджанским народом, и перед семьями жертв 20 января в частности.