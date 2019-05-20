Давуд Иманов — патриот, внесший бесценный вклад в кинематограф Азербайджана

Сегодня исполнилось бы 74 года Давуду Иманову, — режиссеру многосерийного документального фильма «Эхо Сумгайыта», в котором отразились трагические события, спровоцированные армянскими провокаторами против Азербайджана в феврале 1988 года.

Вспоминая своего отца его дочь Наргиз Шахбазова рассказала # о том, как в те неспокойные для Азербайджана дни группа самоотверженных единомышленников отправилась в Москву, чтобы потребовать наказать виновных в этой трагедии.

«Своего рода итогом данной поездки и стал многосерийный полнометражный документальный фильм «Эхо Сумгайыта». На то время этот был более чем рискованный шаг», — говорит Н.Шахбази.

Жизнь Давуда Иманова оборвалась в 2002 году, в родном Азербайджане. Прославленному режиссеру было всего 57 лет.

«Хотя его тело и было предано земле, однако творчество таких личностей, каким был мой отец, всегда живет в сердцах народа. Живет проделанная им работа, образцы его творчества», — говорит дочь режиссера.

К сожалению, в Википедии о режиссере Давуде Иманове, внесшим бесценный вклад в культуру и кинематографию Азербайджана, представлена очень скудная информация.

Начиная с 1962 года Иманов становится одним из самых активных участников любительского театра в Доме культуры Сумгайыта. Вскоре он начинает свои первые пробы на режиссерском поприще, работая наряду с этим журналистом и принимая непосредственное участие в культурной жизни Сумгайыта.

В 1979 году Давуд Иманов поступил во Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии на режиссерский факультет, который и закончил с красным дипломом в 1984 году.

В 1984-1994 годах работал кинорежиссером на Киностудии «Азербайджанфильм» им.Джафара Джабарлы.

Давуд Иманов является автором документальных фильмов о таких корифеях Азербайджана, как Рашид Бейбутов, Саттар Бахлулзаде и др. Он также снял картину «Профессия – актриса», посвященную Людмиле Гурченко, «Сердце моряка» (1986) «Руки Афродиты» (1987), «Все для одного» (1984), «40 градусов в тени» (1987) и мн.др.

Его фильм «Подвал», посвященный Баку и бакинцам, занял достойное место в азербайджанской кинематографии. Снятые Давудом Имановым киножурналы «Мозалан» занимают особое место в его творчестве. С 1995 года по 2002 год он возглавлял азербайджанское отделение в телерадиокомпании «Мир», был представлен в жюри ряда международных кинофестивалей.

В документальном фильме «Эхо Сумгайыта», Иманов, впервые продемонстрировал случившееся в Сумгайыте и фактически доказал, что руководство СССР было непосредственным участником и виновником этой трагедии.

Для своего времени этот фильм стал сенсацией, а также огромным успехом в режиссерской работе.

В то смутное время было очень непросто снять такой фильм. Для того, чтобы осуществить съемки, Давуд Иманов объединился с известным сумгайытским журналистом Эйрузом Мамедовым. За этой работой стоит множество сложных розысков, тяжелых встреч, изматывающих съемок и интервью.

Вспоминая своего отца, Наргиз Шахбазова рассказала, что он всегда помогал своим сотрудникам, создавал условия для их профессионального роста.

«Это была творческая школа Давуда Иманова. Подобное отношение к сотрудникам присуще только человеку с большой буквы. Это связано с его менталитетом, корнями, примерами в семье, которые он наблюдал с детства, отношением родителей к людям, их способностями к оценке хорошего и плохого, которые они сохранили на все времена. Одной из особенностей его характера было то, что он возвращал в общество людей, которые были слабыми и не верили в себя», — говорит она.

Память об этом человеке, который рисковал своей жизнью во имя Родины, народа, творчество которого стало христоматийным, останется навсегда.