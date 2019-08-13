Давид Тоноян утверждает, что армянский солдат перешедший на территорию Азербайджана заблудился

Перешедший на азербайджанскую сторону военнослужащий, скорее всего, заблудился. Об этом министр обороны Армении Давид Тоноян заявил во вторник журналистам на закрытии международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» в рамках АрМИ-2019, сообщает ru.armeniasputnik.am.

12 августа т.н. Армия обороны непризнанной т.н. Нагорно-Карабахской Республики (НКР) подтвердила факт перехода армянского военнослужащего на территорию Азербайджана. Отмечалось, что военнослужащий Араик Казарян (2000 года рождения) 12 августа в 12:00 покинул боевую позицию на юго-восточном направлении линии соприкосновения при невыясненных обстоятельствах.

«На данном этапе ведется следствие. Но я лично уверен, что наш военнослужащий заблудился», – сказал Тоноян.

Министр отметил, что они уже обратились в различные структуры, в том числе и в Международный комитет Красного Креста (МККК), по вопросу возвращения солдата.

| 2019-08-13T13:28:32+00:00 13 августа 2019, 15:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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