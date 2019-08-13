Давид Тоноян утверждает, что армянский солдат перешедший на территорию Азербайджана заблудился

12 августа т.н. Армия обороны непризнанной т.н. Нагорно-Карабахской Республики (НКР) подтвердила факт перехода армянского военнослужащего на территорию Азербайджана. Отмечалось, что военнослужащий Араик Казарян (2000 года рождения) 12 августа в 12:00 покинул боевую позицию на юго-восточном направлении линии соприкосновения при невыясненных обстоятельствах.

«На данном этапе ведется следствие. Но я лично уверен, что наш военнослужащий заблудился», – сказал Тоноян.