David Dhawan: В Азербайджане можно снимать клипы, боевики и хорошие фильмы для Боливуда

За время пребывания в Азербайджане болдивудская делегация режиссеров и продюсеров посетила некоторые регионы страны, среди которых была и Габала.

Уникальная природная красота, а также, высокий уровень сервиса в отелях и на горнолыжном курорте этого замечательного уголка нашей родины оказали неизгладимое впечатление на индийских гостей, которые с радостью поделились с азербайджанскими журналистами своими планами на будущее:

David Dhawan: Я думаю это очень хорошая и свежая локация для съемок. Сначала я думал, зачем мы здесь, но когда мы приехали в Габалу, увидел, насколько здесь красиво, какое удачное местоположение. В Азербайджане можно снимать замечательные клипы, боевики и хорошие фильмы для Болливуда.