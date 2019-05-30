David Dhawan: В Азербайджане можно снимать клипы, боевики и хорошие фильмы для Боливуда

Ratan Jain: Габала — прекрасное место, и нам тут очень нравится. И я хочу здесь снимать, определённо.
N R Pachisia: Спасибо за то, что пригласили нас в Габалу. Это очень хорошее место, и мы в восторге. Здесь можно снять много фильмов.
Rajat Rawail: Мы здесь в Габале, прекрасном лыжном курорте в очень живописном месте. Здесь хороший сервис, есть кафе и рестораны. Мы здесь с кинокомпанией «Нариманфильм», которая проделала блестящую работу, приведя нас сюда и показав нам всю эту местность.
Азербайджан — это прекрасная страна, которую стоит посетить. Всем добра!
Jain Ganesh: Баку — это очень хорошее место и здесь нужно снимать. Это очень красивая локация! И команда (Нариманфильм) может помочь достать все необходимое для съемок. Южане также приезжают сюда и много снимают. Мы из Болливуда приехали на скаутинг и увидели, как здесь красиво и необычно. Так что, пожалуйста, приезжайте в Баку, это очень хорошая локация.
Напомним, что группа болливудских режиссеров и продюсеров во главе c David Dhawan, известнымрежиссером, обладателем награды Filmfare за лучшую режиссуру в Индии, посетила столицу Азербайджана по приглашению кинокомпании «Нариманфильм».
В состав группы, состоящей из 10 кинодеятелей Индии, вошли известные режиссеры и продюсеры, такие как Rawail Rajat, Babani Rajender, Bhagnani Khemchand, Galani Vijay, Shah Pravin, PachisiaN.R, Jain Ratan, Jain Ganesh, Taurani Ramesh.
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