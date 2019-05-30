David Dhawan: В Азербайджане можно снимать клипы, боевики и хорошие фильмы для Боливуда

За время пребывания в Азербайджане болдивудская делегация режиссеров и продюсеров посетила некоторые регионы страны, среди которых была и Габала.
Уникальная природная красота, а также, высокий уровень сервиса в отелях и на горнолыжном курорте этого замечательного уголка нашей родины оказали неизгладимое впечатление на индийских гостей, которые с радостью поделились с азербайджанскими журналистами  своими планами на будущее:
David Dhawan: Я думаю это очень хорошая и свежая локация для съемок. Сначала я думал, зачем мы здесь, но когда мы приехали в Габалу,  увидел, насколько здесь красиво, какое удачное местоположение. В Азербайджане можно снимать замечательные клипы, боевики и хорошие фильмы для Болливуда.

Ratan Jain: Габала — прекрасное место, и нам тут очень нравится. И я хочу здесь снимать, определённо.

N R Pachisia: Спасибо за то, что пригласили нас в Габалу. Это очень хорошее место, и мы в восторге. Здесь можно снять много фильмов.

Rajat Rawail: Мы здесь в Габале, прекрасном лыжном курорте в очень живописном месте. Здесь хороший сервис, есть кафе и рестораны. Мы здесь с кинокомпанией «Нариманфильм», которая проделала блестящую работу, приведя нас сюда и показав нам всю эту местность.

Азербайджан — это прекрасная страна, которую стоит посетить. Всем добра!

Jain Ganesh: Баку — это очень хорошее место и здесь нужно  снимать. Это очень красивая локация! И команда (Нариманфильм) может помочь достать все необходимое для съемок. Южане также приезжают сюда и много снимают.  Мы из Болливуда приехали на скаутинг и  увидели, как здесь красиво и необычно. Так что, пожалуйста, приезжайте в Баку, это очень хорошая локация.

Напомним, что группа болливудских режиссеров и продюсеров во главе c David Dhawan, известнымрежиссером,  обладателем награды Filmfare за лучшую режиссуру в Индии, посетила столицу Азербайджана по приглашению кинокомпании «Нариманфильм».

В состав группы, состоящей из 10 кинодеятелей Индии, вошли известные режиссеры и продюсеры, такие как Rawail Rajat, Babani Rajender, Bhagnani Khemchand,  Galani Vijay,  Shah Pravin, PachisiaN.R, Jain Ratan, Jain Ganesh, Taurani Ramesh.

 

Редакция

 

| 2019-05-30T15:17:22+00:00 30 мая 2019, 18:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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