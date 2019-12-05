Дата очередных приемных экзаменов пока не определена

«Точная дата предстоящих в следующем году приемных экзаменов пока неизвестна, вопрос обсуждается».

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в 2020 году, наряду с «Формулой 1», в Баку пройдут матчи чемпионата Европы: «Проводить приемные экзамены во время массовых мероприятий в стране бывает сложно. Мы сможем объявить дату приемных экзаменов после определения времени предстоящих в Баку массовых мероприятий».