Дарига Назарбаева переназначена депутатом Сената парламента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой, ранее избранной председателем Сената парламента республики. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана, сообщает ТАСС.

«Указами главы государства назначены депутатами Сената парламента Республики Казахстан: Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы, Лукин Андрей Иванович, Назарбаева Дарига Нурсултановна, Сулеймен Ляззат Жанылыскызы, Нуржигитова Дана Омирбаевна, Сафинов Канатбек Бейсенбекович», — говорится в документе.

Дарига Назарбаева 20 марта была единогласно избрана председателем Сената путем тайного голосования среди депутатов палаты. Ранее она занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената. Депутатом Сената Назарбаева назначена 13 сентября 2016 года. Она является старшей дочерью первого президента Казахстана — лидера нации Нурсултана Назарбаева.