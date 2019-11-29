Даны поручения по устранению недостатков в бакинских детских садах

В Исполнительной власти города Баку состоялся расширенный семинар-совещание в связи с проверками по изучению санитарно-эпидемиологической ситуации, которые в течение двух месяцев проводятся в дошкольных учебных заведениях Баку совместной комиссией из представителей ИВ Баку и соответствующих структур.

Как сообщили в пресс-службе ИВ Баку, руководитель аппарата главы ИВ Элгин Хабибуллаев в своем выступлении рассказал о внимании и заботе, проявляемых к дошкольным учебным заведениям со стороны президента Ильхама Алиева и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, а также о построенных и отремонтированных в Баку детских садах.

Затем на совещании обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в детских садах и проведенные в связи с этим исследования.

На собрании руководству дошкольных учебных заведений были даны поручения по скорейшему устранению имеющихся недостатков.