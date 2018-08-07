Danske Bank «отмывал» миллионные средства азербайджанских чиновников?

В связи с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank, прокуратура Дании начала криминальное расследование, передает Reuters. Это крупнейший коммерческий банк страны. По сообщению агентства, дело касается сделок на несколько миллиардов датских крон в Эстонии, которые могут иметь отношение к незаконному отмыванию денег.

Основанием для начала процесса послужили жалобы, в том числе и от Билла Браудера (главы инвестиционного фонда Hermitage Capital), с требованием расследовать операции сомнительных денежных потоков, осуществляемых через таллиннский филиал Danske Bank.

Как заявил прокурор Мортен Нильс Якобсен, занимающийся серьезными экономическими и международными преступлениями, пока рано говорить, приведет ли расследование к уголовным процессам. По делу уже собрано большое количество материалов и проведена работа с рядом международных партнеров.

Одновременно генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг инициировал расследование в связи с отмыванием денег. По словам чиновницы, ведомство усмотрело «четкие признаки отмывания денег» в информации, полученной от основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Какое отношение имеет банковский скандал, разразившийся в двух европейских столицах Копенгагене и Таллине к Азербайджану? Почему за этим процессом так пристально следят официальные лица и некоторые компании в Баку?

Дело в том, что в банке в прошлом году был проведен финансовый аудит, в ходе которого обнаружились факты о подозрительных транзакциях через эстонское отделение Danske Bank на сумму $8,3 млрд. В прессу просочилась информация о незаконных переводах из России, Молдовы, Азербайджана и других стран в 2007-2015 гг., осуществленных посредством эстонского филиала Danske Bank. Так, газета Guardian утверждает, что чиновники из Азербайджана «отмыли» $2,9 млрд. с помощью британских подставных компаний. Платежи проводил Danske Bank через эстонский филиал. Власти Азербайджана совершили более 16 тысяч платежей с 2012 по 2014 год.

В рамках схемы по «отмыванию» денег в Великобритании на подставных лиц из Азербайджана были зарегистрированы фирмы Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance. Денежные средства направлялись этим компаниям через западные платежные системы, транзакции проводил эстонский филиал Danske.

«Некоторая часть этих денег была выплачена политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, направленной на уменьшение критики руководства страны и на продвижение положительного имиджа страны», — говорится в статье.

Среди тех, кому переводились солидные гонорары, газета называет немецкого и итальянского политиков Эдуарда Линтнера и Луку Волонте, а также болгарского политика Калина Митрева.

В 2016 году после обнародования Панамского досье, в которых фигурировали также имена высокопоставленных азербайджанских чиновников и олигархов, в Европе была развернута масштабная проверка банков о причастности их к сомнительным транзакциям. В ходе расследований выявляются все новые и новые факты о западных «прачечных», где отмывались солидные средства чиновников и бизнесменов из России, Украины, Азербайджана.

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