Дания отозвала посла из Ирана

Дания отозвала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава датского МИД Андерс Самуэльсен.

«Это очень сильный и необычный дипломатический шаг», — заявил на пресс-конференции министр, слова которого приводит газета Politiken.

Ранее глава датской Службы разведки и безопасности (PET) сообщил, что иранская спецслужба готовила убийство на территории Дании.

Местное издание Local сообщает, что в подготовке убийства обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения, который был арестован 21 октября в шведском Гётеборге.

Согласно главе PET, объектом покушения являлся лидер датского отделения Арабского движения борьбы за освобождения Ахваза (ASMLA) – группировки, которая поддерживает создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан. Иранское правительство внесло ASMLA в список террористических организаций.

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| 2018-10-30T22:37:45+00:00 31 октября 2018, 01:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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