Дания окончательно одобрила забор на границе с Германией

Дания окончательно одобрила строительство 68-километрового ограждения вдоль границы с Германией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней, которую могут переносить дикие кабаны. Как сообщает Deutsche Welle, парламент утвердил строительство забора еще в июне при поддержке правительства социал-демократов и правой Датской народной партии.
Министерство охраны окружающей среды теперь дало окончательное одобрение проекта после публичных консультаций.
Забор высотой полтора метра и глубиной в полметра будет проходить вдоль всей датско-немецкой границы от Ваттового моря на западе до фьорда Фленсбург на востоке. Стоимость проекта — 11 млн евро. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.
Забор по замыслу должен помешать потенциально зараженным диким кабанам попадать через границу и заражать свиней на фермах, передает korrespondent.net.
Критики говорят, что забор — это пустая трата денег, и не сработает против проблемы, которой не существует, а экологи поставили под сомнение его влияние на экосистему.
Они также указывают, что в Германии никакого свиного гриппа не обнаружено, а потому возникает вопрос — зачем этот забор вообще строится.