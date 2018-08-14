Дания окончательно одобрила забор на границе с Германией

Министерство охраны окружающей среды теперь дало окончательное одобрение проекта после публичных консультаций.

Забор высотой полтора метра и глубиной в полметра будет проходить вдоль всей датско-немецкой границы от Ваттового моря на западе до фьорда Фленсбург на востоке. Стоимость проекта — 11 млн евро. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

Забор по замыслу должен помешать потенциально зараженным диким кабанам попадать через границу и заражать свиней на фермах, передает korrespondent.net.

Критики говорят, что забор — это пустая трата денег, и не сработает против проблемы, которой не существует, а экологи поставили под сомнение его влияние на экосистему.

Они также указывают, что в Германии никакого свиного гриппа не обнаружено, а потому возникает вопрос — зачем этот забор вообще строится.