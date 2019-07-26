Данфорд оптимистично настроен по вопросу окончания войны в Афганистане

США оптимистично настроены в отношении принятия усилий для окончания войны в Афганистане, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

«Мы со сдержанным оптимизмом относимся к ситуации, в том плане, что спецпосланник (США по Афганистану Залмай) Халилзад сейчас предпринимает то, чего мы не видели за все время нашего пребывания в Афганистане» — заявил Данфорд, слова которого приводит агентство Рейтер.

«Мы замечаем большее количество позитивных заявлений из Исламабада в отношении урегулирования конфликта», — добавил он.

Соответствующее заявление было сделано небольшой группе репортеров в иракском Багдаде после визита в Кабул в среду и четверг.