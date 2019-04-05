Данелия и думы

Скончался Георгий Данелия — человек, имя которого было у всех на устах в советское время. Блестящий кинорежиссер заслужил поистине всенародную любовь жителей всего СССР благодаря таким фильмам, как «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий!», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза». Эти фильмы не просто обожали, их разбирали на фразы. Вспомним вот это, из «Кин-дза-дза»: «В туалет с деньгами нельзя. Деньги оставь здесь». Или, оттуда же: «Ты́пацак, ты́пацак и он пацак! А я — чатла́нин! И они — чатлане! Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?».

Прекрасны были и цитаты в фильме «Не горюй». Например: «Слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, во-от такие глаза!». Или вот это: «Я даже не знаю, как предложить такое потомку дворянского рода, кавалеру орденов с бантиками и без бантиков». А «Мимино»? Тут вообще можно практически каждую фразу из фильма цитировать, в качестве образца тонкого юмора.

Тонкого, уточню, с точки зрения людей старшего и среднего поколения. Молодому поколению граждан из республик, входивших некогда в состав СССР, как-то сложно понять, сколь огромного мужества и нервов стоило выпустить такой фильм — полный скрытых намеков на уродливость советской системы. Даже шар, который все время надували в «Кин-дза-дза» советские цензоры заподозрили в том, что он больно смахивает на огромные портреты Брежнева. Такие были времена.

У нынешней молодежи совсем иные приоритеты. В России она смеется над пошлыми шутками в «Камеди клаб», угорая над образом Пако. В Украине ухохатываются над, большей частью, низкосортными номерами «95 квартала». А в нашей стране молодежи впаривают «кумиров» в виде тех кривляк, что отчего-то сочли себя актерами, заполонив кинотеатры примитивными и низкопробными кинокомедиями с собой в главных ролях.

В итоге, они не знают никого из тех, чьи имена были у всех на устах какие-то 20-30 лет тому назад. Они не знают действительно талантливых людей, профессионалов. В этом я лично убедился, общаясь с прогрессивной бакинской молодежью. В своем подавляющем большинстве она обожает некоего Узеира, изображающего из себя певца, не знакома с творчеством Муслима Магомаев. Она, естественно, не смотрела ничего из классики советского кинематографа и не знакома с такими корифеями, как ушедший от нас Данелия. Она не знает даже Аяза Салавева, который жив и здоров, да еще и напоминает о себе периодически. А ведь были времена, когда мы звонили в службу «09», чтобы заранее узнать, что в нынешнюю субботу покажут в передаче «Ретро».

И все бы это можно бы списать на неизбежность смены поколений и вкусов, если бы новое и активно навязываемое было хоть как-то сопоставимо по качеству с тем, что было ранее. Увы, этого нет. И мне искренне жаль то поколение, которое не посмотрело всего Данелию, но наизусть знает содержание всей той пошлятины, что снимается в Азербайджане и именуется кинокомедиями. Там нет ни кино, ни комедии. Но, там есть высокие кассовые сборы. И именно в этом — большая беда и повод для грусти.