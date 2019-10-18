Дамаск заявил об отсутствии оснований для предоставления автономии курдам

Дамаск не приемлет автономии курдов, так как для этого нет оснований, заявила советник сирийского президента по политическим вопросам Бусейна Шаабан.
«Конечно, не может», — ответила Шаабан в интервью телеканалу al-Mayadeen на вопрос, может ли принять Дамаск «копию» Иракского Курдистана на своей территории.
«Для этого (автономии курдов – ред.) нет оснований. В любом регионе Сирии доля курдов не превышает… Мы не сможем никогда говорить в таком стиле, так как Сирия состоит из многих этнических и религиозных слоев, и мы не говорим, что кто-то курд, кто-то с такой-то религией… Мы так не говорим. Большинство курдов для нас — драгоценная часть нашего общества, однако некоторые курдские организации приняли политическое решение, противоречащее интересам страны», — заявила Шаабан.
Она отметила, что диалог с курдами не прерывался.
По ее словам, окончательное согласование деталей сотрудничества с курдами будет обсуждено позже. «Главное в этом сотрудничестве – что все эти силы будут сотрудничать под сирийским флагом в интересах Сирии, и не будут сотрудничать с иностранцами», — отметила Шаабан.(РИА Новости)
| 2019-10-18T00:11:16+00:00 18 октября 2019, 04:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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