Дамаск заявил об отсутствии оснований для предоставления автономии курдам

Дамаск не приемлет автономии курдов, так как для этого нет оснований, заявила советник сирийского президента по политическим вопросам Бусейна Шаабан.

«Для этого (автономии курдов – ред.) нет оснований. В любом регионе Сирии доля курдов не превышает… Мы не сможем никогда говорить в таком стиле, так как Сирия состоит из многих этнических и религиозных слоев, и мы не говорим, что кто-то курд, кто-то с такой-то религией… Мы так не говорим. Большинство курдов для нас — драгоценная часть нашего общества, однако некоторые курдские организации приняли политическое решение, противоречащее интересам страны», — заявила Шаабан.