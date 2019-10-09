Дамаск осудил заявления Анкары о намерении начать операцию на севере Сирии

Сирийские власти осудили заявления Турции о намерении начать военную операцию на севере Сирии против курдских организаций и заявили, что доводы Анкары о необходимости обеспечить безопасность границы необоснованны, говорится в заявлении МИД САР.

«Сирия жестко осуждает безрассудные заявления и агрессивные намерения турецкого режима, а также сосредоточение армии на границе с Сирией, являющееся позорным нарушением международного права и резолюций СБ ООН, подчеркивающих уважение суверенитета Сирии и ее территориальной целостности», — говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства, полученном РИА Новости.

Согласно заявлению, Анкара проявляет свои экспансионистские аппетиты, которые нельзя оправдать никакими доводами. «Утверждения турецкого режима о безопасности границ опровергаются тем, что он игнорирует Аданское соглашение, которое могло бы обеспечить (безопасность границы – ред.) в случае, если бы оно выполнялось и уважалось правительством (президента Турции Тайипа) Эрдогана», — говорится в заявлении.