Далай-ламу выписали из больницы

Выписанный в пятницу из больницы Далай-лама чувствует себя хорошо и пока остается в отеле Дели, чтобы набраться сил перед возвращением в Дхарамсалу, сообщил РИА Новости его представитель в России, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

«Его Святейшество Далай-лама сегодня утром выписан из больницы, где с 9 апреля он проходил курс лечения от легочной инфекции. Он чувствует себя хорошо, и в настоящее время находится в отеле, где отдыхает и набирается сил», — сказал Тэло Тулку Ринпоче.

Врачи, по его словам, продолжают наблюдать за здоровьем Далай-ламы. «Когда он окончательно поправится, то вернется в Дхарамсалу, где расположена его резиденция», — отметил представитель духовного лидера буддистов.