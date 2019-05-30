Далай-лама высказался об ошибках Дональда Трампа

Далай-лама назвал «неправильные» и «прискорбные» шаги президента США Дональда Трампа. По его словам, это продажа оружия Саудовской Аравии и выход Соединенных Штатов из парижского соглашения по климату.

«Конечно, у меня нет права критиковать деятельность президента Трампа. Но вы только подумайте: он продал миллиарды единиц оружия Саудовской Аравии. На мой взгляд, это неправильно. Он также вышел из парижского соглашения по климату. Это весьма прискорбно», — сказал Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.

По его словам, «сегодня мир находится в критическом положении», а Трамп, «как и (президент РФ Владимир) Путин… руководит огромной страной, несет на себе большой груз ответственности».

«Лидер такой страны должен видеть картину в целом. И думать о том, что будет полезно для страны в долгосрочной перспективе. Это очень важно. Он не должен думать только о получении краткосрочных результатов», — полагает духовный лидер.