Дагестанцы смешали айран с тархуном, но кубок все равно достался «АзНефти»

Двойная порция юмора досталась зрителям, пришедшим в Бакинский Конгресс центр в последний день мая. Финалисты Азербайджанской телевизионной ATV – лиги боролись за победу в первом сезоне, а команды «Город 313» (Северная Осетия), «Добрые Люди» (Дагестан) и «АзНефть» (Азербайджан) устроили баттл за «Кубок Чемпионов — 2019».

Как сообщает #, мероприятие состоялось при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства образования, Фонда Молодежи, Союза молодежных студенческих организаций Азербайджана и компании «Metanet A».

Обе игры судило единое жюри в составе чемпионов КВН XX века Мурада Дадашева и Вадо Коровина, популярной певицы Розы Зергерли, исполнительного директора Фонда молодежи Фарида Джафарова и руководителя Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашада Азизова.

Каждая из команд с большим энтузиазмом боролась за победу. Два конкурса – «Приветствие» и «Биатлон» пролетели на одном дыхании, и жюри выводит в победители сразу две команды – «Xalqin Uşaqlari» и «ФизАка». На втором месте – «Сборная БГУ», на третьем — «Azii 19:20» и «Женский Батальон».

Победу команде «Xalqin Uşaqlari» помог принести легендарный квнщик Бахрам Багирзаде, которого участники приобщили к своему выступлению.

Следом за молодыми командами в борьбу вступили чемпионы Азербайджанской региональной лиги КВН разных лет — «Город 313», «Добрые Люди» и «АзНефть».

Тут уже амбиции были посерьезней – у каждой из команд за плечами солидный опыт выступлений на международной сцене КВН, а осетины так вообще провели этот сезон в Премьер-Лиге на российском Первом канале, дойдя до полуфинала.

Выступление «Города» было сильным – команда, как всегда, очаровала публику индивидуальностью, хорошими шутками и качественным вокалом. Вполне заслуживала победу, но жюри свое предпочтение отдает команде «АзНефть».

Осетины в итоге стали обладателями второго места, а дагестанцам не осталось ничего другого, как смириться с третьим и получить малый кубок. Не помогли «Добрым людям» даже такие фишки, как коктейль из айрана и тархуна, который распивал на сцене один из участников команды.

«В любом случае, сегодня победила дружба. КВН – это игра друзей, а когда ты проигрываешь друзьям, то у тебя есть повод порадоваться за их победу», — комментирует # Вадо Коровин, отметив, что команда «Парни из Баку» до сих пор дружит с «Махачкалинскими бродягами», «хотя прошло уже столько лет, как мы не выступаем в КВН».

Мурад Дадашев сделал акценты на организации игры, подчеркнув, что это было великолепно:

«Ребята большие молодцы, все, что они делают сегодня в КВН достойно самой большой похвалы. Считаю, что главное достижение людей, которые стоят у руля квновского движения в нашей стране – это то, что они смогли привлечь молодежь, у которой сегодня огромное множество соблазнов. Но они выбирают КВН. И это здорово!», — заявил он.

Известный вайнер, актер и квнщик Орхан Исрафилзаде заявил #, что уровень молодых команд растет от игры к игре:

«Молодежь развивается, и я с радостью наблюдаю за этим процессом, сидя в жюри на играх Азербайджанской юниор лиги. У нас подрастает очень талантливое поколение квнщиков. КВН — это верный путь для всестороннего развития».

Итоги игры подвел руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов, тот самый человек, благодаря которому в нашей стране возродилось движение веселых и находчивых:

«Вечер удался. Игра прошла в дружеской атмосфере. Для всех нас это был особенный финал, так как он первый, а значит, войдет в историю. Уже год как ребята играют в КВН на телеканале ATV.

Безусловно, КВН сыграл свою роль в жизни каждого, кто сегодня выступал на сцене. Я часто говорю, что это хороший трамплин для молодых талантов, ведь все мы знаем, что огромное количество известных телеведущих, актеров, шоуменов родом из КВН…

Что касается команд, которые сегодня выступали у нас в гостях, то мы всегда радуемся их успехам и победам. Пусть всегда дарят нам свои шутки, а мы им взамен – теплые сердца и улыбки».

В заключение вечера организаторы игры — Азербайджанский клуб веселых и находчивых наградил почетными дипломами журналистов # и агентства TrendLife за вклад в развитие КВН.