Дагестанские квнщики: «Если бы знали, что в Баку все будет настолько круто, то подготовились бы лучше!»

Победители Азербайджанской телевизионной ATV – лиги и «Кубка Чемпионов КВН» поделились своими впечатлениями о прошедшей игре.

Напомним, что победителем первого сезона лиги стали две команды – «Xalxın Uşaqları» и «ФизАка», а «Кубок Чемпионов», за который боролись команды из Азербайджана («АзНефть»), Дагестана («Добрые Люди») и Северной Осетии («Город 313») достался нефтяникам из Баку.

Как сообщили # в пресс – службе Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых, игры состоялись при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства образования, Фонда Молодежи, Союза молодежных студенческих организаций Азербайджана и компании «Metanet A».

Саттар Гуламов, капитан команды «ФизАка»:

«Финал был очень захватывающий. Наши соперники были также хорошо подготовлены, но мы старались изо всех сил, благодаря чему наша команда и стала чемпионом. Это была долгая дорога к успеху, на протяжении которой нас поддерживало руководство нашего ВУЗа. Это нас очень вдохновило».

Гусейн Шахвердиев, капитан команды «Xalxın Uşaqları»:

«Это был невероятно эмоциональный финал, который подарил зрителям самые разные эмоции, и, я уверен, что это событие еще долго будет служить темой для обсуждения. Как говорится, «Xalqın gözü tərəzidir».

Беюкага Алиев, руководитель команды «АзНефть»:

«Я видел концерты КВН на разных сценах и в разных городах, но никогда не выступал в таком великолепном зале, как Бакинский конгресс центр. Мы очень благодарны руководителю Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашаду Азизову за все, что он делает для развития отечественного КВН. У нас были сильные соперники — команды «Город 313» и «Добрые люди», это наши друзья. Спасибо им за прекрасную игру! КВН — это единственная игра, у которой есть своя планета».

Заурбек Туганов, капитан команды «Город 313» (Северная Осетия)

«Когда нас пригласили на «Кубок Чемпионов» в Баку, мы были счастливы. Ведь это означало возвращение в город, в котором начинался наш квновский путь. Столько побед и поражений было пройдено, но Баку встретил нас как родных. Было приятно встретить команды, посмотреть, как выросли они и сама азербайджанская лига. Приятно встретить команду из Дагестана «Добрые люди», которая всегда оправдывает свое название. Хотим поблагодарить Азербайджан за то, что пригласили, поблагодарить всех, кто принимал участие в организации «Кубка Чемпионов». Не прощаемся, и надеемся вернуться!»

Саид Юсупов, капитан команды «Добрые люди» (Дагестан»):

«Мы — крайне недовольны! Как можно было нас не предупредить, что будут такие сильные команды и такое масштабное мероприятие? Если бы мы знали, что в Баку все будет настолько круто, то подготовились бы лучше! Огромное спасибо организаторам, за то, что оставили в нашей жизни прекрасные воспоминания. Это была незабываемая игра, незабываемые каникулы в Баку.

Хотим выразить благодарность Рашаду, всем, кто был причастен к организации «Кубка Чемпионов». Теперь мы ждем бакинцев в гости!»