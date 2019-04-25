Дачный вопрос: что происходит на рынке загородной недвижимости?

Наличие собственной дачи — это возможность хотя бы на время забыть о городской суете, подышать свежим воздухом, в общем, отдохнуть душой и телом. Но иногда дача может стать бременем. Так, в последнее время в России владельцы такой недвижимости стараются ее как можно быстрее продать. Аналитики связывают это с окончанием «дачной амнистии», когда дачи можно было оформить в упрощенном режиме. Теперь процедура усложняется и придется платить новый налог на недвижимость. Еще один фактор — бедность, часть россиян не в состоянии содержать свои загородные дома.

А какова ситуация на отечественном рынке загородной недвижимости? Как рассказал # эксперт в области недвижимости Рашад Алиев, если говорить о налогообложении дач, то у нас налог на недвижимость с физических лиц собирают муниципалитеты. Но не все владельцы в этом вопросе проявляют сознательность.

Что касается активности на рынке загородной недвижимости, то эксперт отметил, что к началу летнего сезона она возрастет. Появится и спрос, как на продажу, так и на аренду, и предложение. Он подчеркнул, что спрос на загородную недвижимость снижается, когда экономика находится в состоянии кризиса. Дача — добавочный актив, потому тратить на нее последние деньги никто не будет. При стабильной экономике стабильно высок и спрос на дачи, но, по убеждению Р.Алиева пик популярности этого вида недвижимости был в 2013 году. Пока тех же показателей достигнуть не удается.

«Цены на дачи растут и, вероятно, продолжат расти, так как, подвергаясь инфляционным влияниям, растут цены на стройматериалы. Существующие на сегодняшний день факторы не способствуют снижению стоимости загородной недвижимости. Сказать, что дача приносит прибыль нельзя, ведь на ее содержание может уходить немало средств. Это если говорить о домах, используемых исключительно в летний сезон. Но сейчас для многих загородные дома стали постоянным местом жительства. Это связано с желанием горожан убежать от шума, а также с улучшением загородной инфраструктуры. Многие дачные поселки уже дачными не считаются»,-сказал Р.Алиев.

По его словам, традиционно пользуются спросом дачи в таких местах как Мардякян, Загульба, Пиршаги. Цена зависит от нескольких факторов — это инфраструктура, то, насколько дача далеко от центра, престижность места, и конечно, то, насколько она удалена от моря. Чем дальше от Каспия, тем дешевле.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь рассказал # о том, что как раз недавно он был за городом и мог наблюдать, что многие выставляют свои дачи на продажу.

«У нас, в отличие от России, причина продажи дач — не в налогах на них. В Азербайджане налоги на землю и недвижимость невелики. Например, если взять недвижимость в 300 квадратных метров и земельный участок в 12 соток, то в год за них придется заплатить муниципалитету порядка 90 манатов. За первые 30 квадратных метров плата не взимается вовсе. Продажа загородной недвижимости связана, в первую очередь, с нехваткой средств у владельцев. Они в свое время вложили в нее деньги, а затем оказалось, что это мертвый капитал, от которого теперь хочется избавиться. Содержать дачу в нормальном состоянии — удовольствие не из дешевых. Чтобы привести ее в порядок перед началом летнего сезона уже уйдет порядка двух тысяч манатов, и это без учета расходов на коммунальные услуги», — сказал он.

Однако, по его словам, многие продавцы цены берут с потолка, потому не могут продать свою недвижимость не один год. Что касается покупательского спроса, то он довольно низок.

«Прошло то время, когда на руках у населения было достаточно денег для таких покупок. Сейчас ни у простых граждан, ни у предпринимателей нет для этого оборотных средств. Думаю, что в этом году, цены на такое жилье останутся на том же уровне, что и в прошлом»,- отметил эксперт.

Однако Н.Агаев предрекает в обозримом будущем всплеск роста интереса к загородным домам. По его словам, сейчас многие старые дома сносят и люди получат суммы, которые смогут использовать, в частности, для приобретения недвижимости за городом.

«Приобретение квартиры в новостройках по-прежнему связано с рядом сложностей, в первую очередь с документами на жилье. В этом плане покупка загородного дома менее проблемная. К тому же в стране развивается туризм, а значит можно сдавать такую недвижимость в аренду. Да и семейно отдыхать на даче куда дешевле, чем ездить на отдых в регионы, где один день обойдется не менее, чем в 100 манатов. Но на такое приобретение пойдут те, для кого это будет не единственная недвижимость»,- подчеркнул наш собеседник.

По его словам, высокие цены на дачи в Мардакяне, Нардаране, Бильгя. Н.Агаев отметил, что Новханы также пользуется популярностью, но там уже нет места для строительства, так что продается обычно вторичное жилье.

Руководитель консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов сказал # о том, что пока рано делать какие-то прогнозы относительно ситуации на рынке загородной недвижимости. Активность на нем наблюдается с конца июня по сентябрь.

«Пока с начала года,- говорит эксперт,- рост цен на такое жилье составил всего 1%, тогда как в других жилищных сегментах наблюдался 6% рост».