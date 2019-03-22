Cтраны ЕС единогласно одобрили отсрочку Brexit

Все 27 глав государств и правительств остающихся в ЕС стран «приняли на саммите Евросоюза единогласное решение об отсрочке даты выхода Великобритании из ЕС (Brexit) на основании двух возможных сценариев». Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам первого дня саммита.

«Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет», — заявил Туск. Об этом же сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По словам Туска, за вечер он несколько раз встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, «чтобы убедиться, что Великобритания принимает наши сценарии отсрочки». «И я рад сообщить, что мы достигли соглашения, она приняла их», — сказал он.