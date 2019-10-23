Crossroads of the Worlds и путешествие в Ахсу: участники фестиваля искусств знакомятся с Азербайджаном

В рамках Международного фестиваля Искусств «Место встречи – Баку» — 2020 в Музее Современного Искусства открылась выставка Crossroads of the Worlds.

В экспозиции – работы 13 художников из разных стран. У каждого мастера свой стиль и взгляд на современное искусство, что делает выставку многогранной и увлекательной.

Выступая на церемонии открытия выставки, представитель Международной Ассоциации «Искусство народов мира» в Азербайджане и один из организаторов фестиваля Наиля Абдуллина рассказала о целях проекта, напомнив, что участниками фестиваля являются известные представители культуры и искусства: литераторы и журналисты, музыканты и вокалисты, художники и скульпторы, кинематографисты и деятели театра, дизайнеры, архитекторы – все те, чей опыт и творческие проекты содействуют расширению и развитию культурных связей и интеграционных процессов в современном мире.

Почетными участниками фестиваля стали президент Ассоциации «Искусство народов мира» Булат Мекебаев, художники Роберт Хеттих, Эмиль Азиз, Вугар Мамедов, Эльдар Гаджиев, Наталья Баженова, Теймур Агалиоглу, фотограф Агдес Багирзаде и др.

Свои работы на выставке Crossroads of the Worlds представили Булат Мекебаев, Роберт Хеттих, Наталья Баженова, Наиля Абдуллина, Вугар Мамедов, Севиндж Гусейн и др.

Проект Булата Мекебаева посвящен истории древних цивилизаций – перед посетителем проходят в концентрированном виде вспышки из глубины веков, художественные образы различных культур востока и запада – скифов, арабов, африканцев, славян и многих других, не менее интересных народов. Картины насыщены декоративными элементами, характерными для каждой из этих цивилизаций, сплетающимися с сюжетами из жизни и изображением знаковых предметов бытовой культуры.

Взгляд таджикского мастера кисти Роберта Хеттиха словно выхватывает и останавливает фрагменты движения времени, погружая зрителей в атмосферу жизни города, как вечного праздника. Фигуры людей мерцают, растворяются, плывут в потоке толпы в своей неуловимости. Не концентрируя внимание на психологических характерах, не детализируя быт и реальность, автор дает ощущение растворения в прекрасном мгновении жизни, выхватывая ее отдельные моменты. Развивая достижения импрессионистов, художник добавляет в этот стиль волнующий романтизм и экспрессию. Живопись Роберта – чувственная, живая, легкая, что достигается свободным пастозным мазком, музыкальными трепетными ритмами, неожиданными вспышками цвета. Особенно художнику удается передать скорость, энергию и грациозность несущихся на скачках коней. Этой сложной теме он посвятил много сил и добился удивительных результатов.

Член Союза художников РФ Наталья Баженова участвовала в более чем 300 выставках в России и за рубежом. Экспериментирует со стилями, техниками, материалами, способами работы.

«На выставке в Баку я представила несколько работ разного плана – здесь и экспрессивный пастозный портрет «Вдохновение», и сказочный образ «Морская царевна», выполненный в технике спонтанной живописи, и нефигуративные композиции «Огни в ночи» и «Преодоление» с некоторыми элементами символизма и конструктивизма», — рассказывает она корреспонденту «Зеркало».

Вугар Мамедов, который удивительно органично соединяет в своем творчестве значительные художественные традиции, имеющие богатую историю, как всегда приятно удивил публику, представив свои оригинальные экспериментальные работы.

Завтра в рамках фестиваля «Место встречи – Баку» — 2020 в Бакинском театре марионеток пройдут литературные чтения, а 25 октября в Музейном центре состоится презентация книги Булата Мекебаева.

Накануне творческая группа и участники фестиваля посетили Ахсу, где специально для них была организована экскурсия на один из крупнейших заводов по производству фруктовых соков, компотов и вин на Южном Кавказе AZ-Granata.

Своими впечатлениями от поездки с «Зеркало» поделился известный азербайджанский писатель Александр Хакимов:

«Поездка в Ахсу затевалась больше для иностранных гостей, прибывших в Баку в рамках будущего фестиваля, но посещение предприятия AZ-Granata произвело огромное впечатление не только на гостей. Каждый из нас, что то да слышал о виноделии, но тут мы все впервые осознали в полной мере — благодаря экскурсии по предприятию, с подробными объяснениями — насколько сложен и трудоемок процесс производства качественных вин, коньяков, водки. Особый интерес у всех нас вызвал процесс дегустации самых различных сортов и видов вин, эту возможность любезно предоставили нам руководители предприятия. Мы все были просто восхищены!

Хотелось бы пожелать нашим славным виноделам дальнейших успехов в их благородном труде. Качественный продукт не только прославляет нашу страну в мировом масштабе, но и способствует воспитанию культуры пития.

Молодой азербайджанский поэт и сценарист Елена Андреева была впечатлена не меньше:

«Для меня многое стало просто открытием. И не только тонкости производства, технологии, но и то, что существует, оказывается, столько разнообразных, порой диковинных сортов азербайджанских вин и водок, о которых я раньше и не слышала. А тут еще удалось и попробовать понемногу от каждого из вин. Ощущения — бесподобные! Все это заслуживает целой поэмы».