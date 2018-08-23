Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на 5 миллиардов долларов

Credit Suisse, второй по величине в Швейцарии банк, заморозил связанные с Россией активы на общую сумму примерно 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов), передает Рейтер, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства данные со счетов.

Уточняется, что финансовая организация приняла такое решение, чтобы избежать попадания под американские санкции.

Как заявила пресс-секретарь, банк сотрудничает с международными регуляторами стран, где осуществляет работу, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе ограничительные меры против России.

Восьмого августа власти США анонсировали очередные санкции в отношении Москвы из-за «дела Скрипалей». Первый пакет санкций вступил в силу в среду. Меры касаются ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

В Вашингтоне заявляют, что США продолжат вводить санкции в отношении России, если она «не изменит свое поведение».

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