Cоздан самый маленький кондиционер в мире

Созданный китайскими инженерами кондиционер Arctic Air стал самым маленьким кондиционером в мире. Имея габариты в 16х16х17 см, он очень хорошо справляется со своей работой.

Кондиционер имеет два вентилятора, работающих на вдув и выдув, пропуская горячий воздух через водяной фильтр и выдувая холодный, передает life.ru.

Водяной фильтр вмещает в себя более 750 мл жидкости, что даёт возможность использовать устройство на протяжении восьми-девяти часов до полного испарения воды. Шум вентиляторов не достигает 68 дБ, что позволяет поставить его в спальне.

При весе в 800 граммов портативный кондиционер легко брать с собой на работу. Arctic Air может работать от USB или от простой розетки.

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| 2018-07-28T18:05:55+00:00 28 июля 2018, 19:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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