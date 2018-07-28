Cоздан самый маленький кондиционер в мире

Созданный китайскими инженерами кондиционер Arctic Air стал самым маленьким кондиционером в мире. Имея габариты в 16х16х17 см, он очень хорошо справляется со своей работой.

Кондиционер имеет два вентилятора, работающих на вдув и выдув, пропуская горячий воздух через водяной фильтр и выдувая холодный, передает life.ru.

Водяной фильтр вмещает в себя более 750 мл жидкости, что даёт возможность использовать устройство на протяжении восьми-девяти часов до полного испарения воды. Шум вентиляторов не достигает 68 дБ, что позволяет поставить его в спальне.

При весе в 800 граммов портативный кондиционер легко брать с собой на работу. Arctic Air может работать от USB или от простой розетки.

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