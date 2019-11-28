Cостоялась международная конференция ISE-2019, посвященная 100-летию БГУ

Cостоялась международная конференция по интеграции науки и образования (ISE-2019), посвященная 100-летнему юбилею Бакинского государственного университета (БГУ).

На мероприятии ректор БГУ Эльчин Бабаев и профессор Университета Мэриленда, Университета ADA и Национальной авиационной академии, академик Российской академии наук Роальд Сагдеев отметили важность обсуждаемой темы.

Затем заслушан доклад академика Роальда Сагдеева «Лучшие практики в интегрированных исследованиях и образовании».

С докладами на конференции выступили президент Технологического института Холон (Израиль), профессор Эдуард Якубов («Высшее образование и исследования в эпоху инноваций, технологий и предпринимательства»), заведующий Кембриджской лабораторией молекулярной биологии, профессор Гариб Муршудов («Взаимоотношения науки и образования: научно-исследовательские институты и университеты».

Также заслушаны доклады ученых БГУ Бахтияра Алиева, Шахлара Аскерова, Джека Дворкина из Саудовской Аравии, представителя компании Clarivate Analytics Ника Тернера, Аршада Салем Бхаттини из Пакистана, Тарлана Мамедова из Турции, Исмаила Зульфугарова из Кореи.