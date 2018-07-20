Coca-Cola уплатила налоги в размере 250 млн долларов в Азербайджане

«Компания Coca-Cola с начала деятельности в Азербайджане и до конца прошлого года уплатила в госбюджет страны налоги в размере 250 млн долларов США».

Об этом сказал журналистам новый менеджер компании по Кавказскому региону Адриан Чернаутан, пишет Report.

Напомним, что он приступил к своим обязанностям с 1 июля этого года.

По словам А. Чернаутана, компания инвестировала 150 млн долларов в свой бизнес в Азербайджане.

«Полагаю, что Азербайджан обладает большим потенциалом развития, чем западные страны», — сказал он.

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