Coca-Cola уплатила налоги в размере 250 млн долларов в Азербайджане

«Компания Coca-Cola с начала деятельности в Азербайджане и до конца прошлого года уплатила в госбюджет страны налоги в размере 250 млн долларов США».
Об этом сказал журналистам новый менеджер компании по Кавказскому региону Адриан Чернаутан, пишет Report.
Напомним, что он приступил к своим обязанностям с 1 июля этого года.
По словам А. Чернаутана, компания инвестировала 150 млн долларов в свой бизнес в Азербайджане.
«Полагаю, что Азербайджан обладает большим потенциалом развития, чем западные страны», — сказал он.24 просмотров