CNN: Yahoo готова выплатить $117,5 млн по условиям досудебного соглашения

Компания Yahoo, являющаяся оператором сервиса электронной почты, готова выплатить около $117,5 млн, чтобы урегулировать без суда десятки исков, поданных к ней в связи с серией кибератак, при которых были похищены данные пользователей. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Как он отмечает, Yahoo подала на утверждение федерального окружного суда в Сан-Хосе досудебное соглашение с истцами. Ранее в этом году судья отвергла проект аналогичного соглашения, так как посчитала, что оно не является достаточно выгодным для потерпевшей стороны. Сколько именно готова была выплатить Yahoo, в то время не уточнялось.

Компания ранее признала, что подверглась серии кибератак. Хакеры, предположительно, имели доступ к системам компании в период с 2013-й по 2016 год, затронуты были около 3 млрд учетных записей. Хакеры могли узнать имена пользователей, а также адреса их электронной почты, пароли, телефонные номера.

Yahoo — компания со штаб-квартирой в городе Саннивейл, специализирующаяся на интернет-проектах и услугах. Владеет поисковой системой с одноименным названием, также предоставляет услуги электронной почты. Yahoo принадлежит компании Oath, являющейся подразделением телекоммуникационной корпорации Verizon.(ТАСС)