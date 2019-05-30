CNN: в Нью-Гэмпшире отменили смертную казнь

Нью-Гэмпшир в четверг стал 21-м американским штатом, упразднившим смертную казнь. Как передает ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, верхняя палата законодательной ассамблеи (парламента) штата в четверг 16 голосами против восьми одобрила предложение преодолеть вето, наложенное губернатором Нью-Гэмпшира Крисом Сунуну на проект закона о запрете смертной казни. Ранее в этом месяце это предложение поддержала нижняя палата парламента штата. В тексте документа отмечается, что он вступает в силу немедленно после утверждения законодательной ассамблеей.

Губернатор подтвердил результаты голосования в верхней палате. «Я последовательно поддерживал органы правопорядка, семьи жертв преступлений и сторонников правосудия, возражающих против запрета смертной казни», — отметил республиканец. «Я крайне разочарован тем, что сенат решил проигнорировать мое вето», — добавил он.

По последним данным неправительственной организации Death Penalty Information Center, в общей сложности смертная казнь до сего момента была разрешена в 30 американских штатах. По состоянию на 1 июля 2018 года приведения ее в исполнение ожидали в США 2738 человек. В период с 1976 года по 12 марта текущего года в США, по подсчетам организации, были казнены 1493 человека.