CNN: Трамп заявил, что с радостью бы поехал на парад Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что с радостью поехал бы на парад Победы в Москву, передает CNN.
По словам Трампа, он думает о том, чтобы отправиться на торжества, которые пройдут в Москве в следующем году, однако, напомнил он, они будут проходить в самый разгар предвыборной кампании в США.
7 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва пока не получала ответа от президента США Дональда Трампа на приглашение принять участие в праздновании юбилея Победы в Москве в мае 2020 года (aif.ru)