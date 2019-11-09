CNN: Трамп заявил, что с радостью бы поехал на парад Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что с радостью поехал бы на парад Победы в Москву, передает CNN.

По словам Трампа, он думает о том, чтобы отправиться на торжества, которые пройдут в Москве в следующем году, однако, напомнил он, они будут проходить в самый разгар предвыборной кампании в США.

Американский лидер подчеркнул, что ценит приглашение своего российского коллеги на парад Победы. Он добавил, что празднование окончания войны — это очень важное дело, и он бы с радостью поехал, если бы смог.

7 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва пока не получала ответа от президента США Дональда Трампа на приглашение принять участие в праздновании юбилея Победы в Москве в мае 2020 года (aif.ru)