CNN: Трамп заявил, что с радостью бы поехал на парад Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что с радостью поехал бы на парад Победы в Москву, передает CNN.

По словам Трампа, он думает о том, чтобы отправиться на торжества, которые пройдут в Москве в следующем году, однако, напомнил он, они будут проходить в самый разгар предвыборной кампании в США.

7 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва пока не получала ответа от президента США Дональда Трампа на приглашение принять участие в праздновании юбилея Победы в Москве в мае 2020 года (aif.ru)

| 2019-11-09T17:15:03+00:00 9 ноября 2019, 17:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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