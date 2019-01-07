CNN: Трамп усугубляет «кризис шатдауна» в стране

Президент США Дональд Трамп еще больше обостряет «кризис шатдауна» — частичного приостановления работы правительства из-за спора по строительству стены на границе с Мексикой. Как передает Газета.ру, об этом сообщает американский телеканал CNN.

Ранее Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения для того, чтобы «очень быстро» достроить стену на границе с Мексикой. По его словам, для этого ему не нужно будет одобрение конгресса.

Однако этот «гамбит Трампа» — характерный шаг для президента, который зачастую пытается избежать кризиса с помощью разжигания еще больших противоречий в надежде сбить с толку своих врагов и скрыть свою уязвимость, отмечает CNN.

Такой шаг президента США также может привести к «правовой и политической бури», превратив жесткие дебаты о строительстве мексиканской стены и его миграционной политике в «конституционную дуэль за исполнительную власть», добавляет телеканал.

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