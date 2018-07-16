CNN: США обсуждают с союзниками возможность эвакуации членов НПО «Белые каски» из Сирии

Вашингтон обсуждает с союзниками возможность эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски», данная тема может быть затронута на встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNNсо ссылкой на источники.
Как отмечается в сообщении, «в то время как сирийские власти возвращают под свой контроль территории в юго-западной и других частях страны, западные союзники все больше беспокоятся о безопасности группы безоружных добровольцев-спасателей, известной как «Белые каски». Также CNN со ссылкой на осведомленный дипломатический источник и двух сотрудников администрации сообщает, что ряд стран, включая США, Великобританию, Францию и Канаду, проводят консультации относительно судьбы примерно 1 тыс. добровольцев и их семей, а также по поводу плана их возможной эвакуации.

Согласно одному из вариантов, членов «Белых касок» вывезут в другие страны, в числе которых называют Канаду, Великобританию и Германию. Трамп отмечал необходимость эвакуации указанных лиц с представителями других стран на саммите НАТО, состоявшемся на прошлой неделе. По сведениям телеканала, союзники убедили Вашингтон в необходимости работать с Израилем и Иорданией над предоставлением «Белым каскам» коридоров для эвакуации.

По словам источника телеканала, «безопасность «Белых касок» может быть одной из тем, которые затронут на саммите в понедельник» Трамп и Путин. При этом, как отмечается в публикации, западные государства рассчитывают обойтись без содействия России.

США финансово поддерживали организацию «Белые каски» с 2013 года. За это время американские власти предоставили ей более $33 млн.

 

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| 2018-07-16T07:07:32+00:00 16 июля 2018, 12:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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