CNN рассказал о возможной связи Mail.ru со скандалом в Facebook

Российская Mail.ru Group попала в сферу внимания концерна Facebook в рамках расследования о злоупотреблении пользовательскими данными британской компанией Cambridge Analytica. Как сообщает в среду, 11 июля, телеканал CNN, Mail.ru Group разработала сотни приложений для Facebook, часть которых остались неопубликованными. Как сообщила пресс-служба соцсети, только два приложения получили двухнедельное разрешение на сбор данных. «Мы узнали, что крупнейшая в России технологическая компания, чьи руководители тесно связаны с Владимиром Путиным, потенциально имела сотни приложений, которые были интегрированы с Facebook и могли собирать пользовательские данные. Если это так, нам нужно определить, какая информация была передана с помощью Mail.ru и что могло быть сделано с полученными данными», — указал Марк Уорнер, представитель Демократической партии в Сенате.

Mail.ru Group контролируется USM Holdings — компанией, основанной Алишером Усмановым, который был включен в опубликованный в январе министерством финансов США список бизнесменов, связанных с Кремлем. Российский инвестор Юрий Мильнер был председателем Mail.ru Group, пока не ушел в отставку в 2012 году. Мильнер сказал журналу Forbes, что он был членом тогдашней инновационной комиссии президента России Дмитрия Медведева с 2009 по 2011 год.

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