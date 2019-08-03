CNN: подозреваемые в стрельбе в Техасе задержаны

Подозреваемые в стрельбе, открытой в субботу в одном из торговых центров Эль-Пасо, задержаны. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники. По ее данным, под стражей находятся несколько человек.

Как отмечает CNN, жертвами стрельбы также стали несколько человек. Официально данная информация не подтверждена.

До этого местный филиал телекомпании NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах информировал о том, что при стрельбе в Техасе пострадали не менее 18 человек.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что проверяют информацию об инциденте с применением огнестрельного оружия в районе торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Очевидцы заявили телекомпании CBS о том, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов.