«CNN International» теряет $10 млн в год и готовится сократить лондонский офис

Международная сеть «CNN International» теряет $10 млн в год, заявил глава «CNN» Джефф Цукер.

По данным ONA, об этом сообщает «The Guardian».

На встрече с сотрудниками в офисе компании в Лондоне он заявил, что «СNN» готовится существенно сократить лондонский офис американской компании.

Это может привести к тому, что десятки сотрудников потеряют работу.

Некоторые лондонские программы, такие как дискуссионная «CNN Talk», будут полностью закрыты. Вместо этого компания будет показывать больше передач основной американской сети.

Сотрудники, присутствующие на встрече, рассказали, что объявление стало для них абсолютно неожиданным.

| 2019-05-29T08:26:08+00:00 29 мая 2019, 10:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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