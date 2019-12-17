«CinemaPlus» спрятал для своих зрителей подарки в зале

Кинотеатр премиум-класса «CinemaPlus» 17 декабря справляет свой день рождения. Как и каждый год, в этот день киносеть подготовила подарок для своих зрителей.

Как сообщили # в пресс-службе кинотеатра, всем, кто в этот день купит билет на фильмы «Зимняя Сказка» (Qış nağılı), «ШаБаш» (ŞaBaş) или «Джуманджи: Новый уровень» выпадет шанс получить подарок, спрятанный в зале.

«Призы будут на всех сеансах данных фильмов, показанных 17 декабря в филиалах «28 Mall», «Ganjlik Mall» и «Azerbaijan Cinema», — заявила пиар – менеджер киносети Нармин Гасанова.