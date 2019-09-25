CinemaPlus дарит зрителям билеты

В сети кинотеатров премиум класса «CinemaPlus» новая акция — «10+1».

Как  сообщила # пиар менеджер киносети Нармин Гасанова, при покупке 10 билетов 11-ый будет для покупателя бесплатным. 

По ее словам, акция распространяется по всей сети кинотеатров, на все фильмы и в любое время суток.

Также в сети кинотеатров «CinemaPlus» каждый вторник действует акция «Super Gün». А в Гяндже каждую среду акция «Ailə Günü».

Помимо этого, сеть кинотеатров предоставляет возможность зрителям проводить закрытые показы в желаемое время.

| 2019-09-25T15:32:00+00:00 25 сентября 2019, 18:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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