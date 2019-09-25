CinemaPlus дарит зрителям билеты

В сети кинотеатров премиум класса «CinemaPlus» новая акция — «10+1».

Как сообщила # пиар менеджер киносети Нармин Гасанова, при покупке 10 билетов 11-ый будет для покупателя бесплатным.

По ее словам, акция распространяется по всей сети кинотеатров, на все фильмы и в любое время суток.

Также в сети кинотеатров «CinemaPlus» каждый вторник действует акция «Super Gün». А в Гяндже каждую среду акция «Ailə Günü».

Помимо этого, сеть кинотеатров предоставляет возможность зрителям проводить закрытые показы в желаемое время.