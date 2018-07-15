Чью картошку едят граждане Азербайджана?

Не знаю как авокадо и киви, но картофеля вроде в нашей стране хватает. На рынках столицы покупателям предлагают как местную, так и российскую, белорусскую, иранскую, турецкую картошку. Откуда только не завозят «второй хлеб» в нашу республику, разве что не из Эквадора и США.

Но на днях прошла информация о том, что Азербайджан собирается импортировать картофель и оливковое масло из провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщил Report со ссылкой на агентство Синьхуа. Соответствующая договоренность достигнута на международном форуме по сотрудничеству в продовольственной сфере, прошедшем в Ланьчжоу — административном центре провинции Ганьсу.

Заместитель председателя правления ОАО «Закупки и снабжение продовольственными товарами» Эльшан Асадов отметил, что развитие сельского хозяйства в рамках инициативы «Один пояс, один путь» представляет общий интерес. Азербайджан намерен экспортировать органические продукты из Китая, а также воспользоваться его сельскохозяйственными технологиями, инвестициями и опытом.

Пока не известно, как отреагируют на это известие местные производители (мало китайского ширпотреба, продаваемого в стране?), которые заинтересованы в экспорте своей продукции. Чем вызвана закупка китайской картошки, если свой урожай девать некуда?

По официальным данным, в Азербайджане в 2017 сбор урожая картофеля составил 913,9 тыс. тонн (рост на 1,3%). Примечательно, что урожайность картофеля остается на стабильно высоком уровне и варьируется от 903 до 910 тысяч тонн, а в отдельные годы даже 938 тысяч тонн. Особого дефицита этой сельхозкультуры не наблюдается, она выращивается на огромных площадях в Гусарском, Шамкирском, Газахском, Гедабекском, Товузском, Джалилабадском районах. Но и это не все. Определенная доля урожая выращивается сельчанами на своих приусадебных участках для личного пользования почти по всех районах республики.

Подсчеты показывают, что 90% потребности в картофеле удовлетворяются за счет собственного производства. Остальные 10% покрывается за счет импорта. В страну картофель импортируется традиционно из России, Ирана, в последние годы этот список пополнился Турцией, Грузией и даже далеким Пакистаном.

Однако, как утверждает экономический эксперт Вахид Магеррамов, ситуация в этой сфере довольно не простая. На самом деле Азербайджан обеспечивает себя картофелем лишь частично. Ежегодные потребности составляют 1,4 миллиона тонн. Из них примерно 1,2 миллиона тонн употребляется в пищу, остальная часть идет на корма или на посевы. Цены на картофель в стране в среднем в 2-3 раза выше, чем в других странах. При этом урожайность картофеля с каждого гектара составляет всего 15 тонн, что в два раза ниже, чем в других странах.

«Существуют большие проблемы. Национальные традиционные сорта не производятся, а новые сорта не выведены. Фермеры завезли из России такие сорта как «Кемиров», «Удача»», «Свердлов», но картошка не уродилась. Урожайность была низкой. Причина в том, что технология выращивания импортных сортов картофеля отличается, фермеры об этом могут не знать, не соблюдать все нормы культивации. Кроме того, расходы на выращивание картошки, удобрения, технику, семена возросли. Государство компенсирует расходы на топливо для фермеров в размере 50 манат за каждый гектар. Однако реальные расходы на производство картофеля с гектара превышают 5 тысяч манат. Приплюсуйте еще и расходы на транспортировку товара в столицу», — отмечает Магеррамов.

Высокая себестоимость местного картофеля делает его не конкурентным в сравнение с зарубежными аналогами, которые продаются значительное дешевле. Поэтому предприниматели предпочитают импортировать «второй хлеб» в страну, чем озадачивать себя производством этой сельхозкультуры.

Но есть еще один важный момент. Как утверждает Магеррамов, отечественный аграрный сектор вполне может довести объем производства до 1,4 млн тонн картошки, тем самым полностью обеспечить потребителей этим продуктом. Но наблюдается иная картина: с каждым годом увеличивается объем импорта по данному виду сельхозкультур.

В чем же причина зависимости от импорта картошки?

По словам эксперта, в корне проблемы лежит, во-первых, нехватка семенного материала. Низкая производительность связана с тем, что вместо семян картофеля фермеры используют клубни обычного продовольственного овоща. Во-вторых, большой дефицит техники, в частности, картофелеуборочных машин. В-третьих, нет складов для хранения картофеля, отчего урожай гниет или на поле, или в небольших амбарах фермеров. По этой причине столовая картошка используется для корма животным. Ежегодно в стране в целом 30-50 тысяч тонн картофеля используется в качестве фуража для скота. Приплюсуйте к этому объему потерь еще порчу продукта или использование для технических нужд. Большим минусом является и проблема с выходом на рынок.

Столичные рынки находятся в монополии дельцов. Перекупщики не позволяют фермерам самим продавать свой товар. В результате они вынуждены соглашаться на невыгодные им низкие цены, диктуемые перекупщиками. Как видно, выстраивается целая цепь нерешенных и взаимосвязанных проблем, которые требуют комплексного решения и действенной поддержки государства фермерам.

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