Чья бы корова мычала…

9 октября Турция начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Целью операции, получившей название «Источник мира», является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев. Операция эта весьма успешна. Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в соседней Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении оборонного ведомства страны.

«Операция «Источник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с [нашими] планами», — отмечается в коммюнике. Но, сейчас я хотел бы поговорить не о самой операции «Источник мира», а о реакции на нее со стороны Армении. Тут, прямо скажем, есть повод для изрядной иронии.

Итак, премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг высказался по поводу операции турецкой армии на северо-востоке Сирии. «Армения осуждает это вторжение. Мы обеспокоены ситуацией, так как, по нашей оценке, эта операция еще больше углубит гуманитарный кризис в Сирии. Мы призываем международное сообщество предпринять эффективные меры, чтобы прекратить эти незаконные действия и обеспечить безопасность проживающих вдоль границы Турции сирийских граждан, в том числе национальных меньшинств», — заявил он.

Пашинян также отметил, что Армения «продолжит гуманитарную миссию в Сирии». Он также добавил, что после заседания правительства состоится закрытое совещание кабинета министров с целью обмена мнениями по ситуации в Сирии. Тем временем, депутат НС РА Мхитар Айрапетян провел телефонный разговор с генеральным консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном и обсудил развитие событий в Сирии.

“Как вам известно, турецкие войска начали военную операцию на севере Сирии. Учитывая то обстоятельство, что под огнем оказались и населенные армянами пункты Сирии, для получения информации о ситуации, я связался с консулом Арменом Саркисяном. На данный момент турки обстреливают город Тель-Абьяд, где проживают 16 армянских семей. Планируется организация их скорейшей эвакуации. Я попросил нашего консула передать армянской общине, что мы поддержим их, и молимся за наших соотечественников, проживающих в Сирии, и за наш дружественный сирийский народ”, — говорится в сообщении.

Очевидно, что в РА теперь будут старательно раскручивать тему «армянской общины Сирии», попутно пытаясь выжать для себя хоть какие-то преференции. Естественно, что в этом направлении будут работать и политики, сенаторы и конгрессмены, журналисты и иные лица, входящие в состав пресловутого армянского лобби на Западе. Они все будут требовать введения санкций против Турции, традиционно требуя от президента США признать так называемый «геноцид армян» в Османской империи. Естественно, что все это никак не скажется на линии поведения официальной Анкары.

В том числе и потому, что целью операции, получившей название «Источник мира», является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев. Решение о проведении операции основано на статье 51-й Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии. Его слова передает издание Yeni Safak.

По словам Эрдогана, турецкие войска находятся в Сирии в рамках Аданского соглашения. «Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов», — пояснил он. В ответ на угрозы США турецкий лидер подчеркнул, что сирийский президент Башар Асад не приглашал в страну американскую армию. Кроме того, воздушное пространство над Сирией США также не принадлежит. «Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом [Башара Асада]», — добавил Эрдоган.

Иными словами, официальная Анкара весьма аргументированно дает ответ на критику в свой адрес, опираясь на 51-ю статью Устава ООН, на Аданское соглашение. А чем может обосновать, продолжающуюся более четверти века оккупацию 20% территорий Азербайджана Армения? Ответ очевиден — ничем. Более того, Армения «забывает» про 4 резолюции ООН, в которых содержится призыв о незамедлительном выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.

Плюс, РА игнорирует тот факт, что она принята в ряды ООН, СЕ, ПАСЕ и даже ТС и ЕАЭС в своих советских границах, то есть без оккупированных ею территорий нашей страны. Иными словами, Армения всем миром признана в качестве государства, нарушившего основополагающую норму международного права — принцип территориальной целостности государств. И в этих условиях, Пашиняну или кому то еще из руководства РА, мягко говоря, следовало бы помалкивать, а не пытаться делать популистские заявления для внутренней аудитории, посредством коих новая армянская власть пытается отсрочить свой бесславный конец.