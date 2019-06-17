Чуть меньше недели, и глядишь, в Стамбуле…

Человек в его возрасте или должен быть на Олимпе большой политики, или же дома нянчить – воспитывать внуков! Не знаю уж почему, но, как только Б.Йылдырым выдвинул свою кандидатуру в мэры Стамбула, я сразу подумал именно об этом – даже то, что чуть меньше половины избирателей Стамбула все же проголосовали за него, мне показалось ярким выражением «некрофилии», хотя до этого он уже был премьер-министром страны и в принципе, его политическая персона была знакома нам…

Но все дело-то как раз в том, что мы его уже знали и были в курсе того, что тот угодил президенту Р.Т.Эрдогану лишь по той простой причине, что был весьма и весьма без инициативным, не амбициозным человеком и самое главное, не харизматичным политическим деятелем, который, если даже хотел бы, все равно, не мог бы создать конкуренцию своему политическому патрону.

Заметим, что и в других странах были и даже теперь есть такие «премьеры» – например, можно вспомнить Д.Медведева в России. Смотришь на них и думаешь, что в большой политике человек должен быть или сверх амбициозным, или же наоборот, если так можно выразится, сверх услужливым.

Надо сказать, что последнее качество в политике ценится не меньше, чем другие. Например, в советское время таким макаром абсолютно «серый» человек – Константин Черненко даже умудрился стать генеральным секретарем…

Но надеемся, что в братской Турции такое не произойдет, повторные выборы расставят все точки над «i» и молодой политик, более энергичный и перспективный Акрем Имамоглу вновь займет пост мэра Стамбула.

Конечно, и А.Имамоглу остается для нас, если можно так выразиться, «темной лошадкой» и наши знания об этом молодом политике ограничиваются лишь одними интернет-информациями.

Но визуальное впечатление о нем позитивное – довольно энергичный, молодой и перспективный. Самое главное, он представляет партию западного и не религиозного толка, а это значит, что в случае его победы Турция получит политика прозападной ориентации…

Надо сказать, что он уже обратил на себя внимание местных социологов и политологов. Его уже считают основным соперником президента Эрдогана на выборах 2023 года. Понятно, что, если он выиграет повторные выборы, тогда подобные предположения усилятся еще более и получат реальное подтверждение.

Конечно, выбирать себе национального лидера – президента страны, исключительное право турецких избирателей. Но нам, как сторонним наблюдателям кажется, что турецкая политика нуждается в новом дыхании – президент Эрдоган уже засиделся на своем посту.

Нельзя сказать, что годы его правления стали для страны бесполезными и нерезультативными. Нет, конечно, не так – Турцию причисляют к нескольким странам, которые могут сделать резкий экономический скачок в ближайшие десять лет.

Но темпы роста экономики сами по себе еще ничего не значат – у более развитых стран они не так уж и велики. Высокие темпы как правило, характерны для новых, молодых, только-только развивающихся экономик. Но все-таки подобные прогнозы, конечно же, льстят нам – мы в любом случае, рады за братскую Турцию…

В то же время, и мы вовсе не скрываем, что политическая подсистема страны нас не очень-то удовлетворяет – часто трудно бывает провести четкую границу между антиамериканскими выступлениями, заявлениями президентов Турции и Ирана.

Понятно, что и мы не желаем, чтоб напряженность между Ираном и США переросла в открытое военное противостояние – нет, в таком случае, масштабы гуманитарной катастрофы даже трудно оценить.

Но иранский режим отталкивает от себя своими средневековыми оттенками – понятно, что мы имеем дело с режимом-изгоем. По этой причине, в антиамериканской риторике равняться на Тегеран – это явное сумасшествие. Это не значит, что политику Вашингтона не следует критиковать – нет, в американской политике достаточно много достойных критики спорных моментов. И она критикуется в полной мере. Но попробуйте это сделать в отношении Кремля – вас сразу внесут в список потенциальных, может быть, даже реальных врагов. Поэтому иногда надо дорожить и имеющейся свободой и независимостью – если человек или даже целая страна, не ценит свою свободу, не дорожит ею, рано или поздно уж точно потеряет ее…