Чудеса логики Айдына Мирзазаде

Если бы в Азербайджане проводился чемпионат республики по уничтожению собственной репутации, то борьба за призовые места, не говоря уже о победе в первенстве, была бы очень ожесточенной. И фаворитами в нем, к нашему стыду и удивлению, были бы депутаты Милли Меджлиса. Они практически в ежедневном режиме делают заявления, сравнимые с выстрелами себе в ногу.

То, мы узнаем от них о существовании «котлет Молотова», то слышим рассуждения о том, что военнослужащие Армении, которая более четверти века держит под оккупацией наши земли, передвигаются в окопах пригнувшись, что кладезь ума из ММ считает великим достижением Азербайджана. Но даже в этом ряду отчаянных убийц собственной репутации отдельным особняком, как говаривал один бывший главред, некогда солидного и читаемого нашего СМИ, стоит фигура депутата отечественного парламента Айдына Мирзазаде.

В свое время, в период всесилия тогдашнего министра транспорта Азербайджана Зии Мамедова, Айдын-муаллим, в ответ на публикации в прессе о богатстве членов семьи главного транспортника республики, возмущался тем, что в государстве нашем не любят состоявшихся и богатых людей. Пришлось тогда объяснять, что богатство отпрысков Зии и Эльтона Мамедовых напрямую связано с высоким положением, а значит и с доступом к бюджетным средствам уже упомянутого Зии Мамедова.

Прошло время и теперь уже депутат ММ, а главное заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов обвинил бывших министров в том, что «они накопили миллиарды». Очевидно, что намек был, в том числе, и на Зию Мамедова. Но, однопартиец господина Новрузова, недавний защитник семейства Мамедовых, пламенный трибун Айдын Мирзазаде теперь стоически молчит по данному поводу. Из скромности, наверное.

Правда, молчание по этому вопросу, не мешает словоохотливости Айдын-муаллима по совершенно иной теме. Решил господин Мирзазаде озвучить свою мысль на тему футбола. «Если Азербайджан играет вничью (1:1) с Хорватией, которая заняла на чемпионате мира второе место, то на каком месте Азербайджан в мировом футболе?», задался вопросом парламентарий. О том, что наша сборная набрала в своей отборочной группе всего лишь первое очко и уверенно утвердилась на последнем месте в своей отборочной группе, народный избранник не заикнулся. Тоже, видимо из скромности.

По этой же причине, предположу, он не углубился в изучение рейтинга ФИФА. По состоянию на июль, сборная нашей страны там закрепилась на достойном восхищения 109-м месте. К слову, Хорватия в этом рейтинге стоит на 7-м месте. Это я к тому, что былые заслуги любой сборной не имеют никакого отношения к реальному положению дел. Иначе, сборная Уругвая, которая на первых двух мировых чемпионатах становилась победителем, до сих пор возглавляла бы рейтинг ФИФА.

К слову замечу, что сборная Армении в том рейтинге ФИФА стояла на 98-м месте, а сборная Грузии была на 94-м. Также упомяну, что выше нашей сборной стояли сборные Вьетнама, Мадагаскара, Кыргызстана, Люксембурга, а сборная Кабо-Верде вознеслась в том рейтинге на 76-е место. Но, такие нюансы мало волнуют Айдына Миразаде. Он периодически выступает с заявлениями, даже не ура-патриотического, а какого-то оторванного от реалий содержания.

Собственно, это его право. Он может даже объявить сборную Азербайджана чемпионом мира по футболу. Причем, заранее, за три года до его старта. Потому, что в нашей стране давно уже проходит негласное первенство республики по уничтожению собственной репутации и Айдын-муаллим может считаться одним из претендентов на победу в нем. Хотя, конечно, конкуренция тут очень жесткая.