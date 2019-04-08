«Чучело» 2019. Baku edition

В детстве, когда родители активно покупали и выписывали «макулатуру» — книги, газеты, журналы, я прочла один рассказ под названием «Незабудка». Рассказ был о девочке старших классов, которую в начале 90-х родители среди учебного года перевели из одной школы в другую. Из-за того, что девочка была отличницей и отличалась умом и прекрасным воспитанием, хамоватые одноклассники ее невзлюбили. Не буду долго пересказывать сие литературное повествование, но в итоге девочку довели до самоубийства, и мать отомстила всем одноклассникам за унижения, которым подвергали ее дочь. Каждый раз, когда находили обидчика девочки мертвым, рядом с телом лежали любимые цветы доведенной до самоубийства девочки: незабудки.

Я сейчас ни в коем случае не призываю к самосуду или расправе.

Читатели, наверное, помнят фильм «Чучело» с Кристиной Орбакайте в главной роли. Но, там все закончилось более или менее нормально.

Вчера умерла Элина Гаджиева, которая из-за буллинга совершила суицид.

Ее смерть повергла в шок всех, кто читал, знал о ней и ждал выздоровления девочки, ибо речь шла о сломанной ноге, а не каких-то несовместимых с жизнью травмах. О сломанной ноге, а не о сломанной психике…

Почему такое происходит в нашем обществе? Почему педагоги, руководство школ и родители косвенных убийц не предпринимали ничего?

Информация об этой девочке 2004 года рождения разнится: вроде, она уже пыталась дважды покончить с собой, вроде буллинг продолжался уже год, и мать обращалась к руководству школы №162, вроде, это уже вторая школа, куда ее перевели, вроде ребенка гнобили за цвет волос…

Но, никто не сказал, почему это произошло и как с этим бороться.

Психолог Айнур Гаджиева ответила на некоторые вопросы # о том, как защититься от буллинга, куда обращаться в случае беды и как распознать, что ребенок столкнулся с прессингом в школе.

«Если речь идет конкретно о случае Элины, могу сказать, что здесь множество вопросов, на которые необходимы ответы, чтобы полностью понять картину произошедшего. В СМИ прошла информация, что эта вторая школа, в которой она училась, то есть ей уже пришлось менять школу один раз из-за психических проблем. Я прочитала информацию, что она была из неблагополучной семьи и так далее. Во-первых, скажу, что ребенок из любой семьи имеет право на обучение в государственном образовательном учреждении. А если информация о ее психической болезни подтвердится, к несчастью, у руководства школы будут новые проблемы, так как они не оградили остальных детей от неуравновешенного ученика. Руководство школы обязано было направить девочку на домашнее обучение. Говоря о буллинге в общем, я могу сказать, что это не новое явление и этот случай не первый и, к сожалению, скорее всего не последний. Буллинг — это травля, агрессивное преследование одного из членов коллектива. Происходит это из-за разных факторов: внешность, умственное развитие, рост, социальное и материальное положение и так далее. Часто родители не догадываются, что их ребенок подвергается травле или, наоборот, сам участвует в травле. Ведь далеко не все дети могут поделиться этим со старшими. По некоторым признакам можно понять, что ребенка унижают, обижают в школе одноклассники или даже учителя. Дети теряют аппетит, страдают ночными кошмарами, плачут во сне, мучаются от головных болей, сами ведут себя агрессивно дома или с теми, кто слабее их. Дети в таких условиях нередко могут физически вредить себе, употреблять алкоголь или даже наркотики. Такое поведение не всегда связано с буллингом, но принять во внимание подобные факты непросто нужно, а необходимо. Для родителя страшно осознавать, что его ребенок стал объектом насмешек. Но еще страшнее, когда твой ребенок участник травли. Жертва в глазах мучителя сама виновата в том, что ее начали мучить. Родитель должен понимать, что если его ребенок проявляет жестокость к непринятому коллективом субъекту, он может пойти дальше и, завтра, уже проявить жестокость индивидуальную. И никто, ни один родитель от этого не застрахован. Важно понять, узнать своего ребенка, познакомиться с его внутренним миром и, если поступает тревожный звонок на жестокое поведение, его нельзя игнорировать или утверждать, что «уж мой- то сын/дочь, на такое не способен». Если есть жалобы или если вы получили информацию о том, что кого-то травят в классе вашего ребенка, необходимо периодически проводить профилактические беседы. Родитель в первую очередь несет ответственность за поведение своего ребенка, также, как и за его безопасность», — заявила психолог.

Психолог-консультант Мехрибан Маммедкеримова в интервью # отметила, что особенно сильно страдают от травли дети и подростки, так как они слабы и неуверенны в себе, у них нестабильная психика, они эмоциональны и все воспринимают близко к сердцу. «К тому же дети полностью зависят от решений и действий своих родителей, от учителей и их настроения, и испытывают огромный стресс от учебы, оценок, замечаний. И травлю воспринимают очень тяжело, особенно, если у них еще существуют проблемы с родителями или с близким другом/подругой. Им кажется, что никто их не понимает, они чувствуют себя очень одинокими. И в этот момент они замыкаются в себе, впадают в очень опасное измененное состояние сознания, когда весь мир кажется враждебным. Они становятся агрессивными и естественно от них отдаляются их сверстники, учителя и родители проявляют недовольство. Ко мне на консультацию родители приводят своих детей, которых травят в школе. Основной причиной травли часто является то, что ребенок как-то выделяется из толпы. Чтобы предотвратить конфликты и травлю в классе прежде всего и учителям, и родителям, и детям нужно научиться уважать друг друга, а не провоцировать друг друга на конфликты. Если вы видите, что ваш ребенок стал задумчив, агрессивен, часто плачет, с неохотой и со страхом идет в школу, обязательно спокойно поговорите с ребенком: с любовью, без истерик и на спокойных, доверительных тонах. Дети не всегда готовы все рассказать своим родителям. Если вы видите, что вашего ребенка травят в школе, обязательно нужно принять меры. Если невозможно изменить ситуацию, не ленитесь и переведите ребенка в другую школу. Не стоит проводить над ребенком эксперименты на выживаемость и стойкость», — отметила она.

Эксперт в сфере образования Надир Исрафилов отмечает, что событие последних дней из ряда вон выходящее и вызывает сожаление. «Эта тема является больше объектом расследования, чем пищей для рассуждений. Пока не завершено следствие, не стоит высказывать какие-то личные предположения о том, кто виноват в смерти ребенка — школа или семья. Какой бы ответственностью в воспитании и формировании ребенка не обладала школа, несправедливо обвинять во всем учебное заведение, делать из него «козла отпущения». Суициды происходят не только в школе, но и в любом другом месте и, даже на глазах у матерей. И это во всем мире так. Естественно, все, кто виновен — и те, кто закрывал глаза, и те, кто создал условия для давления — должны быть привлечены к ответственности. Но, только после того, как будет дана правовая оценка. Есть информация, что девочка уже меняла школу, сама была проблемным ребенком. Если это так, то почему ее не перевели на домашнее обучение или в школу со специальным назначением? Вопросов очень много, а ответы мы узнаем только после окончания следствия», — отметил эксперт в интервью #.

На месте Элины может оказаться любой из детей, на месте ее родителей — каждый из нас.

Каждый из нас должен сделать шаг в направлении детской защищенности. Никто не гарантирует, что это удастся сделать в кратчайшие сроки. Но, ведь дорога возникает под шагами идущего…