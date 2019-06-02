Чтобы получить американскую визу надо будет указывать аккаунты в соцсетях

В заявках на визу США теперь нужно указывать свои аккаунты в социальных сетях. По информации издания Hill, новые правила вступили в силу 31 мая.

В заявлении есть возможность указать, что человек не пользуется соцсетями. Но, если это окажется ложью, могут быть «серьёзные иммиграционные последствия».

Эта инициатива появилась весной 2017 года в указе президента США Дональда Трампа. Предполагается, что нововведение должно помочь в вычислении террористов.

— Такая мера станет жизненно важным инструментом для того, чтобы не дать террористам, лицам, представляющим угрозу общественной безопасности, и другим опасным личностям получить иммиграционные льготы и попасть в США, заявил представитель Госдепартамента.

В будущем кандидаты на получение визы должны будут предоставлять ещё более подробную информацию об истории своих поездок.

| 2019-06-02T02:50:38+00:00 2 июня 2019, 10:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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