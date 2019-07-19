Чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать?

Ситуация вокруг Ирана остается напряженной. Иран, по всей видимости, отступать не собирается, а если точнее, отступать ему уже некуда. Еще больше ситуация обострилась после захвата британцами иранского танкера в Гибралтаре, в ответ на это в Ормузском проливе стало небезопасно для международных танкеров, так как Иран заявил, что «задержание не останется без ответа». Не прошло и недели, как Иран захватил танкер ОАЭ.

«Горячей новостью» утра было то, что американский военный корабль сбил иранский беспилотник в Персидском заливе. Однако иранцы официально опровергают эту информацию и настаивают на том, что американцы сбили свой воздушный аппарат. Тем не менее, фотофакты говорят о другом. Более того, официальная иранская риторика поставлена так, что США не могут сбить ничего иранского. Да и то, чтобы американцы действовали без координации и сбили свой беспилотник, который стоит миллионы, звучит не очень правдоподобно.

Но если даже допустить, что американцы сбили свой дрон, но утверждают, что он был иранским — сам факт весьма тревожный, правда, пока не экстраординарный — будь это самолет с пилотом, ситуация явно вышла бы на новый уровень. Беспилотник — неприятно, но не более того.

Ждать в таком случае какой-либо реакции от КСИР не стоит, возможно, иранцы утверждая, что американцы сбили свой воздушный аппарат, пытаются уйти от, и без того, накаленной, обстановки.

Как утверждает иранист Игорь Панкратенко в беседе с #, задачей США является не конфликт с Ираном ради конфликта, а заключение с Тегераном соглашения, обеспечивающее США спокойствие на долгое время.

«Это соглашение должно обеспечить безопасность союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке в лице Саудовской Аравии и Израиля. Соглашение, которое заключила администрация Обамы, Трамп считает абсолютно бесполезным и вредным и очень негативно к нему относится. Не только потому, что нужно было использовать это в своих политических целях в предвыборной кампании, но и потому что это соглашение не давало никаких гарантий, и не остановило активную внешнюю политику Ирана в регионе Ближнего Востока. Теперь Трамп поставил перед собой задачу, подписать именно такое соглашение», — отметил аналитик.

По словам эксперта, сейчас между Ираном и США будут идти переговоры, но в закрытом и засекреченном режиме.

«Трамп достаточно успешно загнал в угол Тегеран: был создан режим международной изоляции. Иран практически никто не поддержал, ни Россия, ни Китай, ни тем более Европа. Насколько эти переговоры будут успешными, пока неясно, так как неофициальные переговоры только начались. Еще все может поменяться. Да, стороны показали готовность к определенным уступкам, но это только начало диалога. Хотя мы видим постепенное снижение градуса конфликта», — добавил аналитик.

Иранист также сказал, что по большому счету и иранцы и американцы находятся в режиме ожидания.

«Американцы ждут, что в любой момент в Иране может встать вопрос о выборе нового верховного лидера, кого выберут, с кем им придется договариваться, как они будут договариваться — это их сильно интересует. В свою очередь иранцы ждут президентских выборов в США. Какой смысл договариваться с Трампом, если он уже «хромая утка»?

Одна ситуация, когда Трамп победил и идет на второй срок, другая, когда он проигрывает выборы и появляется шанс, что с новым президентом (если будет кто-то из демократов) можно будет договариваться. Эти же соображения подстегивают Трампа действовать более активно, так как если он сейчас заключает соглашение, то предъявляет своему электорату помимо экономических успехов еще и внешнеполитический успех и поэтому гарантирует себе второй срок», – подчеркнул он.

Отвечая на то, готовы ли со своей стороны дать гарантии Саудовская Аравия и Израиль, что не будут действовать в антииранском направлении, эксперт сказал, что эти переговоры Вашингтон ведет с позиции силы и сильно беспокоиться об интересах Ирана никто не собирается.

«Что касается саудитов и Израиля, то здесь мы понимаем, что американцы могут и их осадить, указав «красные линии». Естественно, что от геополитического противостояния ни Иран, ни Саудия, ни Израиль отходить не будут, но можно расчертить «красные линии», которые ни одна сторона не перейдет. Подобная практика уже есть на примере Ормузского пролива и других ситуациях», — полагает он.

По мнению аналитика, и Израиль и Саудовская Аравия понимают, что в случае прямого конфликта с Ираном у них не очень много шансов.

«Там будет идти речь о взаимном уничтожении. Поэтому когда мы говорим о противостоянии, нужно учитывать и психологический фактор, никто не хочет уступать и поэтому нагнетает обстановку. На самом деле масштабного конфликта, от которого взорвет весь Ближний Восток, никто не хочет», — резюмировал он.