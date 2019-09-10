Что такое AzALES и поможет ли это фермеру?

О том, что азербайджанские коммерческие банки почти не кредитуют фермеров, а сама система финансирования субъектов хозяйствования на селе опирается на льготное государственное кредитование, давно известно. О причинах сложившейся ситуации тоже говорилось немало – это и риски для банковской сферы, и отсутствие эффективных механизмов страхования, и высокие банковские ставки.

На этом фоне Агентство аграрного кредитования и развития выступило с заявлением о новой системе оценки сельскохозяйственных кредитов (AzALES), которая пройдет тестирование в коммерческих банках в течение 15 дней. К сожалению, конкретных данных об этой системе нет, но сообщается, что она «позволит банкам лучше оценивать риски в аграрной сфере, а также быстрее рассматривать заявки на получение».

По словам председателя Агентства Мирзы Алиева, в кредитных организациях, главным же образом в их региональных филиалах, имеется дефицит квалифицированных сотрудников в сфере оценивания кредитных рисков. Мол, поэтому кредитные организации не хотят брать на себя риски. «В итоге, заявки фермеров отклоняются или же затягивается сам процесс выдачи кредитов. В то же время, кредитные организации требуют в качестве залога недвижимое имущество, стоимость которого намного превышает сумму кредита», — сообщил чиновник.

Так ли это на самом деле и что мешает нашим банкам оценивать кредитные риски селян? Наконец, в чем суть новой системы AzALES и поможет ли она решить затянувшуюся проблему сельхозкредитования? Отвечая на запрос «Зеркало», юрист и финансист Акрам Гасанов указал на скудость информации по этому проекту, отметив, что это усложняет возможность конкретной оценки.

«Как бывший заместитель председателя банка ВТБ Азербайджан, который курировал помимо юридической сферы также систему управления рисками, я хорошо понимаю, что такое оценивание кредитных рисков», — сообщил эксперт. Он не стал углубляться в степень квалификации банковских сотрудников, но подчеркнул, что сельхозкредиты таят в себе очень большие риски, поскольку у лиц, занятых в этой отрасли, нет никаких официальных документов, подтверждающих ведение бизнеса, а также финансовых отчетов, подтверждающих доходность хозяйства и пр. Как оценить такой бизнес? Нет никаких гарантий от падежа скота, неурожая и пр.

Банки в такой ситуации понять можно – они не берутся оценивать бизнес и требуют дорогой залог. Чем будет заниматься фермер на эти деньги, кредитную организацию не интересует. Но тут начинается другая проблема — у простых крестьян не просто нет дорогой недвижимости, в большинстве случаев они не имеют купчей — 90% жилья в регионах страны не регистрируются в Государственном реестре недвижимости. «Этим вопросом должен заниматься Государственный комитет по имущественным вопросам. Понятно, что Министерство сельского хозяйства не может побудить эту структуру к действию, а для нее это источник злоупотреблений», — сказал собеседник.

Гасанов предполагает, что новая система – это своеобразный выход из сложившейся ситуации. По новой системе оценка этого бизнеса будет проводиться не по формальным принципам, а на основе стандартных типичных ситуаций. Будет учитываться спрос на продукцию фермера, ее стоимость, легко ли доставлять конечную продукцию на рынок, далеко ли находятся точки сбыта и пр. моменты, такие как доходность, реализация, вероятность неурожая. «Думаю, в этой системе будут задействованы различные сценарии: скажем, если речь о посадке сельхозкультур, для каждой культуры будет предусмотрена система оценки по доходности, прибыли, вероятности банкротства. То же самое по животноводству — здесь будет своя оценка бизнеса по количеству голов скота, помещений, пастбищ и учета прочих факторов».

Но поможет ли система решить проблему кредитования фермерских хозяйств? Специалисты говорят о сложности этого вопроса.

«Риски в сельскохозяйственном производстве имеют очень большую градацию, — считает доктор экономических наук, профессор UNEC Муслим Ибрагимов. – Это и риски, связанные непосредственно с сельским социумом, от чего во многом зависит целевое использование кредита. Само по себе фермерство, это, конечно же, рискованный вид деятельности. В наших условиях большинство мелких хозяйств занимаются растениеводством, и поэтому эта сфера больше подвержена погодным рискам, в животноводстве представлены более крупные хозяйства, поскольку отрасль требуется больших капиталовложений».

Если брать непосредственно методику кредитования, риски должны быть градированы – каждая культура имеет свои особенности, возможности гибели урожаев на различных этапах произрастания. Поэтому с точки зрения методики оценки всевозможных опасностей необходимо каждый сельскохозяйственный год поэтапно проводить такую градацию с учетом коэффициентов риска. «Крайне важно, чтобы банковский специалист в сфере оценки рисков был более подготовленным в этом деле», — считает ученый.

Специалисты сходятся во мнении, что сельскохозяйственное страхование в нашей стране еще долго будет невыгодным, прежде всего по причине отсутствия доступных условий кредитования. Ссуды небанковских кредитных организаций (НБКО) не оправдывают финансовых потребностей фермерских хозяйств. Положение усугубляют природные и прочие риски, проценты по имеющимся ссудам, а в целом, отсутствие комплексного подхода к этому вопросу.