Что стоит за визитом Эрдогана в Москву: совместные проекты или Сирия?

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли во вторник в подмосковном Жуковском Международный авиакосмический салон МАКС-2019.

«Рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона. И прежде всего, нашего дорого друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — сказал Путин и выразил уверенность, что «достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнеров».

Путин отметил, что на этой площадке традиционно можно ознакомиться с продукцией авиационных предприятий разных стран мира, в том числе Китая, который является партнером нынешнего авиасалона.

Президенты также осмотрели новейший российский истребитель Су-57.

Со своей стороны президент Турции Раджаб Тайиб Эрдоган заявил о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот с нынешних $25 млрд. до $100 млрд.

«Торговый оборот между нашими странами уже превышает 25 млрд. долларов, но наша задача состоит в том, чтобы достичь цифры 100 млрд. долларов», — сказал Эрдоган на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Президент заявил, что ежегодно Турция наращивает экспорт авиационно-космической продукции. «За 2018 год уровень экспорта в авиационно-космической области составил $0,5 млрд.», — сообщил он.

Визит президента Турции в Россию и, в частности, участие на открытии Международного авиакосмического салона, безусловно, не случайны. Особенно на фоне поставок второй батареи систем С-400. Несколько ранее, в СМИ была распространена информация, что США, пока не решили, куда могут быть отправлены предназначавшиеся Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

«Мы в настоящий момент пока обсуждаем это и рассматриваем целый ряд возможных вариантов действий», — заявила в понедельник на брифинге для журналистов замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

Турции, как стране наращивающей свой военный потенциал, американские истребители пятого поколения, безусловно, необходимы. Но, если не учитывать тот факт, что проект F-35 был дорогостоящим и то, что американцы не могут рисковать своими последними самолетами взамен отношений, которые в Вашингтоне называются «стратегическими» при наличии у Турции систем С-400. В таких условиях, Кремль пытается извлечь свою выгоду, и тут вопрос даже не в том, чтобы Турция получила российские самолеты, куда важнее, чтобы трещина в отношениях между Анкарой и Вашингтоном была глубже.

Для Эрдогана же экономика, которая в последнее время неуклонно взяла курс на снижение, куда важнее, чем российские или американские самолеты. От того он и заявляет открыто, что «нужно повысить товарооборот между странами в четыре раза». Возможно, он и прав, Турции нужно сегодня укреплять экономику, но вопрос в том, что не совсем правильно выбрано место. Россия не та страна, на которую можно положиться экономически.

Вся экономическая политика Кремля сводится к энерготрубам в разных направлениях, то в сторону Запада, а именно ЕС, то в сторону Поднебесной. От этих труб Эрдогану ни холодно, ни жарко, он получил свою долю в форме «турецкого потока», и ему придется довольствоваться тем, что есть.

Безусловно, увеличение товарооборота в эрдогановском понимании этого слова подразумевает увеличение поставок в Россию турецкой продукции, так как Москве нечего предложить взамен, кроме щепетильной продукции как СУ-57 или С-400. Поэтому с экономической точки зрения Россия – это точно просчет, если, конечно, Эрдоган серьезно намерен «наращивать товарооборот».

Но за фасадом красивой картинки и показного политического интереса к российским СУ-57, Эрдогана и Путина ждут куда более «жаркие» темы, касающиеся сирийского конфликта, а именно последних событий — это бомбардировка турецких наблюдательных пунктов со стороны правительства в провинции Идлиб и захват города Хан-Шейун, а это наблюдательный пункт Морек в полном окружении асадовских войск. А то что асадовские войска — это полуиранские и полуроссийские формирования, всем понятно.

Именно от итога переговоров по Сирии и Идлибу, а также турецких операций на северо-востоке Сирии, зависит, будут ли страны «наращивать товарооборот» и вежливо пожимать друг другу руки, или смертельная схватка еще впереди.