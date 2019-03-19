Что собирается делать ПСЖ в случае ухода Мбаппе или Неймара?

ПСЖ проявляет интерес к французскому нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.

По данным источника, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением форварда на случай ухода из команды нападающих Неймара или Килиана Мбаппе. Сумма отступных в контракте француза с «Атлетико» составляет 200 миллионов евро. Гризманн задумался о продолжении карьеры в другом клубе после вылета команды из Лиги чемпионов.

27-летний Гризманн перешел в «Атлетико» летом 2014 года из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила 30 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 12 забитых мячей, а также отметился 7 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. (Чемпионат)