Что с главой Туркменистана?

Самая закрытая страна постсоветского пространства – соседний Туркменистан – в воскресенье привлекла к себе внимание всех мировых СМИ. Распространилось сообщение о том, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов скончался 20 июля в результате почечной недостаточности.

Эту информацию тут же принялись опровергать посольства Туркменистана за рубежом, хотя никаких аргументов в подтверждение своих слов они не привели.

Тем временем, в итоговой программе «Ватан» туркменского государственного ТВ, вышедшей в эфир 21 июля в 21:00 по местному времени, были показаны кадры с президентом. Но, по всей видимости, эти съемки были сделаны несколько дней назад, когда он вышел в отпуск, сообщает Радио Свобода.

Г.Бердымухамедов пришел к власти после смерти своего предшественника Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) в декабре 2006 года. И первое время ходили слухи, что он незаконнорожденный сын Туркменбаши. При нем в стране сохранилась жесткая диктатура, но появился культ личности уже самого Бердымухамедова, которому присвоен титул Аркадаг – Покровитель всех туркмен.

В июне ему исполнилось 62 года. Причем в этом году церемонии по случаю его дня рождения отличались от предыдущих лет. Так, была устроена специальная молитва, на которой имам и министры молились о здоровье Бердымухамедова. Последние несколько месяцев циркулировали слухи о тяжелой болезни туркменского лидера и он регулярно исчезал из поля зрения публики на длительное время.

Интересно, что во время своего правления Бердымухамедов также продвигал по политической линии своего сына, ныне 37-летнего Сердара Бердымухамедова – и его тоже рассматривают как преемника. В прошлом месяце он был назначен на должность хякима Ахалского велаята Туркменистана.

Известно, что форма правления в этой стране весьма жесткая, права народа крайне ограничены, и вообще, порядки в этой заморской республике можно сравнить разве что с тем, что творится в Северной Корее.

Естественно, у всех СМИ сейчас только один вопрос – подтверждается ли смерть диктатора? Как заявил в связи с этим «Зеркалу» Руслан Мятиев — туркменский диссидент, директор голландской НПО Turkmen.news (представляющей мировой общественности альтернативные новости из Туркменистана), «пока ничего не точно. Как увидим некролог в государственных СМИ, или живого Бердымухамедова по ТВ, общающегося с кем-нибудь из представителей зарубежных стран, тогда на этот вопрос можно будет ответить точно».

Разумный довод, с этим не поспоришь.

А для того, чтобы представить себе жизнь в Туркменистане сегодня, достаточно ознакомиться лишь с частью свежих альтернативных новостей из этой страны.

Например, повсеместно ощущается нехватка наличных денег. Жители Ашхабада могут часами стоять в очереди к банкоматам, но денег все равно всем не хватает, передает Turkmen.news. Ситуацию осложняет задержка с выплатами государственных пособий и пенсий. Некоторые горожане, в том числе пенсионеры, сейчас, в середине июля, не получили положенные выплаты за май и июнь.

На периферии ситуация еще хуже. Жители районов вынуждены ездить в административные центры своих областей, но нет никакой гарантии, что вернешься с деньгами. Те, кто не в состоянии в жаркую погоду ездить в город, — а сейчас температура воздуха везде в Туркменистане стабильно держится выше 40-градусной отметки — отдают свои банковские карты знакомым таксистам и за небольшое вознаграждение просят их снять деньги.

Жители жалуются, что использовать карты по прямому назначению – оплачивать покупки — можно далеко не везде. В крупных супермаркетах такая услуга имеется, но простой народ там не отоваривается – дорого. В магазинах поменьше и в некоторых частных ларьках терминалы оплаты также имеются, но владельцы их не включают, ссылаясь на отсутствие связи. Отчасти это правда, но в большинстве случаев владельцы отключают аппараты умышленно, потому что им невыгодно отпускать товар за безнал, сообщают источники в Ашхабаде.

К слову, в автоматах, установленных в полиции и прокуратуре, проблем с наличностью не бывает.

Меджлис Туркменистана объявил 2019 год Годом «Туркменистан – Родина процветания», а туркменская пропаганда через местные СМИ растиражировала его как лозунг. На туркменском языке слоган выглядит так: «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany», а местные умники слово «rowaçlyk» сократили до «açlyk», убрав первые три буквы. В итоге, смысл изменился, и в переводе теперь звучит так: «2019: Туркменистан – Родина голода».

Нет у народа и доступа к свободному получению информации.

Единственный провайдер интернета в Туркменистане – служба электросвязи «Туркментелеком», блокирует десятки сайтов зарубежных СМИ, соцсетей и других сервисов. Всего специалисты выявили заблокированными в Туркменистане 133 сайта, входящих в список самых популярных ресурсов мира.

В числе недоступных зарубежных СМИ – сайты Би-би-си, агентства Рейтер, радиостанции «Эхо Москвы», турецких новостных изданий Habertürk, Hürriyet, а также сайты «Немецкой волны», газеты Der Spiegel, онлайн-изданий «Медуза», newsru.com…

Самые популярные в мире соцсети жителям Туркменистана также не доступны. Среди заблокированных ресурсов: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram, Одноклассники, ВКонтакте.

Официально власти страны блокировку неугодных сайтов не признают, но как ни крути, в 2019 году Туркменистан занял последнее, 180-е, место в ежегодном рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры без границ».

Одним словом, всем должно быть понятно, что если смерть президента Туркменистана подтвердится, особых сожалений у большинства населения республики эта информация явно не вызовет. Таков уж удел диктаторов.