Что роднит Ваге Аветяна с Анной Акопян?

Ваге Аветян, которого представляют в азербайджанских СМИ в качестве «известного армянского правозащитника и активиста-миротворца», дал оценку заявлению Анны Акопян, гражданской супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая «пригласила в «Арцах»» Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Сразу замечу, что комичность данного приглашения, непонимание со стороны мадам Акопян своего реального статуса, примитивная провокационность попыток привлечь к себе внимание посредством очередного «громкого заявления» вдоль и поперек прокомментировали азербайджанские журналисты.

Повода для возвращения к этой теме не было по причине того, что все аргументы, доказывающие, что в голове армянской Аннушки, которая, образно говоря, «давно уже разлила масло» собственного примитивного мышления, уже были озвучены. И вот, на фоне всего этого снова решил вычлениться Ваге Аветян, который, по сути, является той же Анной Акопян, только в профиль. С той лишь разницей, что Аветян не обладает статусом даже гражданской жены кого-то из представителей руководства РА.

Нет, Аветян не оказывает Пашиняну тех услуг, благодаря которым, по словам самого Ваге, у Анны установилась «единственная связь с правительством Армении», Но его роднит с Аннушкой совершенно неадекватное представление о своем месте в этом мире. Перед нами два персонажа, одинаково комичных и самовлюбленных, искренне верящих в то, что «одно мое слово спасет Францию». Синдром «галантерейщика Бонасье» сквозит в словах Ваге также очевидно, как и в речах мадам Акопян.

Сомневающимся, предлагаю ознакомится с его ответами в разного рода интервью. К примеру, в апреле нынешнего года с ним беседовал Чингиз Султансой. Тогда Аветян сообщил, что готовится к судам по искам в Швеции. «Их у меня два осталось из четырех. Они начались сразу после поездки в Баку. Я обратился тогда к президентам Азербайджана и Турции, Алиеву и Эрдогану с просьбой о дипломатическом вмешательстве. Мое видеообращение до сих пор висит в Ютубе. Тогда и того и другого обвиняли в нарушении прав человека в своих странах. Я дал им возможность попытаться обелить себя, выступив моими защитниками, показав на мой кейс»,- заявил тогда тот, кого сейчас в наших СМИ именуют «известным армянским правозащитником и активистом-миротворцем».

Проще говоря, этот комичный персонаж на полном серьезе считал, что дал президентам Азербайджана и Турции какую-то возможность! Мол, Ильхам Алиев и Реджеп Тейип Эрдоган «могут обелиться», используя фактор Ваге. Тут даже человеку, не имеющему медицинского образования понятно, что перед нами откровенно больной манией величия человек. А главное — именно это и роднит его с Анной Акопян. Нет никакой разницы между «приглашением в Арцах» Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, которым выставила себя на посмешище гражданская супруга премьер-министра РА, и обращением Ваге к президентам Азербайджана и Турции.

Так что, подобное тянется к подобному. И высмеивая Аннушку, нужно с сарказмом относиться к очередной попытке напомнить о себе классического лузера, который не пользуется в РА никаким уважением. От слова совсем. Так было при режиме Сержа Саргсяна, также дело обстоит и после смены власти в РА. Странно, не правда ли?! Ваге утверждал, что борется с властью Сержа Саргсяна, стало быть после «бархатной революции» он должен был вернуться в РА из холодной Швеции, откуда столько лет уже шлет свои воззвания к миру. Но этого не произошло! Почему? Да потому, что перед нами примитивный демагог, у которого все и всегда не правы.

В том числе и те, кто связался с ним, себе на голову, из Азербайджана. В том же интервью Ч.Султансою, Аветян бросил в их огород увесистый камень. «Меня предупреждали перед поездкой о последствиях, хотели напугать, но я всё равно поехал. В Баку меня пригласили на миротворческую конференцию, я согласился. Организаторами были «Миротворческая платформа» и «Центр истории Кавказа». Сказали, что все расходы возьмут на себя, но оплатили только часть моих расходов. Я еще до выезда сказал, что после поездки у меня будут проблемы с моим домом, ребёнком, будут судебные иски против меня. Там так и не поняли, кто к ним приехал»,- рассуждал Ваге.

Ну как вам такое? Аветян искренне считает себя фигурой космического масштаба, при этом признаваясь в том, что во главе угла для него стояли деньги. Он сетовал на скупость пригласивших, набивал себе цену. Вспомнилась финальная фраза из известного анекдота: «Кто вы такая, мы уже поняли, давайте уже о цене поговорим». Но стоило ли вообще сталкиваться с такого рода человеком?! Это вопрос к тем, кто привлек Аветяна к «Миротворческой платформе». Нужно еще понять. Какие ими двигали мотивы?

В любом случае, Ваге Аветян — не тот, кого можно именовать «миротворцем», чьим извинениям за Геноцид в Ходжалы стоит придавать значение. Это не Вилли Брандт, который встал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто нацистского периода. Аветян абсолютный ноль, за ним нет никакой силы, это «сдувшийся парашют». К тому же, перед нами просто хам, использующий нецензурную речь в обращении, касающемся женщины. Ту же мадам Акопян можно и нужно критиковать изящнее.

И еще. В отечественных СМИ есть немало статей с критикой в адрес некоторых азербайджанских «политэмигрантов», использующих оскорбления в адрес руководства нашей страны. Критика в их адрес абсолютна правильна. Но как можно тиражировать, выделяя в новостной ленте жирным шрифтом, нецензурную брань армянского «политэмигранта» в адрес Анны Акопян?! Мне лично эта «логика» не понятна. В том числе и потому, что оценку словам и поступкам нынешних, настоящих и будущих руководителей РА азербайджанские СМИ дают давно, успешно, объективно, без помощи Ваге Аветяна и ему подобных. В их «услугах» не нуждается никто. Даже в Армении.