Что означали черные сердца на болиде пилота Haas в Баку?

На болиде пилота команды Haas Кевина Магнуссена на F1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix были изображены три сердца черного цвета с белой буквой А.

Это первые буквы имен детей датского миллиардера Андерса Холча Повлсена, являющегося спонсором гонщика, трагически погибших во время теракта на Шри-Ланке.

Как сообщает #, печальная символика была изображена также на шлеме Кевина Магнуссена. Имена всех погибших детей Повлсена начинались на букву А.

Трагедия в семье спонсора глубоко потрясла пилота. На протяжении многих лет Повлсен оказывал ему финансовую поддержку, без чего пробиться в Формулу 1 было бы невозможно.

Андерс Холч Повлсен унаследовал бизнес от отца, и теперь его компания ASOS владеет такими брендами, как Vero Moda, Vila, Only и Jack & Jones – логотипы последнего можно видеть на машинах Haas и униформе гонщиков американской команды.

Кевин Магнуссен финишировал на F1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 13-м. Второй пилот команды Haas — Роман Грожан сошел с дистанции и досрочно закончил гонку в Баку.