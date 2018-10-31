Что обсудят главы правительств Содружества в Астане?

В преддверии очередного заседания глав правительств Содружества, которое пройдет 2 ноября в Астане, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Казахстана Антон Бугаенко рассказал в беседе с # об актуальной повестке встречи и ожиданиях от предстоящего мероприятия.

«Здесь планируется рассмотреть вопросы преимущественно экономического характера, а также ряд проектов в гуманитарной сфере и в области финансового обеспечения деятельности органов СНГ», — сказал собеседник.

В свете предстоящего мероприятия усилился интерес к тому, как развивается сотрудничество стран СНГ сегодня и какие вопросы экономической повестки являются приоритетными, особенно в контексте проектов, которые могут быть реализованы в рамках СНГ?

Со слов Бугаенко, СНГ является уникальной для постсоветского пространства организацией, объединяющей максимальное число стран бывшего СССР: «Конечно, эти страны зачастую придерживаются различных позиций по многим вопросам международной политики. Это предопределило относительную слабость организации в сравнении с другими интеграционными объединениями, такими как ЕАЭС и ОДКБ. Однако в этой слабости содержится и неожиданное преимущество СНГ: в рамках этой организации возможно участие в региональных процессах тех стран, которые не могут в силу своей внешнеполитической стратегии идти на большую интеграцию своей экономической и внешней политики», — сообщил эксперт.

На взгляд собеседника, наиболее яркими примерами в этой плоскости являются Азербайджан и Узбекистан:

«Так, Ташкент придерживается экономической политики, ориентированной на внутреннее развитие. Руководство страны не собирается ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе делегировать даже часть своих функций наднациональным органам. При этом узбекская экономика имеет крепкие связи с экономиками постсоветских стран, которые с начатыми президентом Мирзиёевым реформами будут только укрепляться. И естественным выходом является расширение взаимодействия в рамках СНГ, в частности в свободной экономической зоне СНГ.

В целом же, СНГ является привлекательной моделью для взаимодействия постсоветских стран, что доказывается даже существованием альтернативных Содружеству объединений, в первую очередь ГУАМ. Даже выйдя из состава Содружества по политическим причинам, некоторые страны испытывают необходимость в кооперации. Ввиду невозможности членства в ЕАЭС и ОДКБ, в том числе из-за позиции Армении, Азербайджан в качестве основной площадки для взаимодействия с постсоветскими странами использует формат СНГ».

Договор о зоне свободной торговли СНГ является основой и для экономической деятельности Баку в странах бывшего СССР, уверен Бугаенко. При этом азербайджанские компании являются одними из крупнейших инвесторов на территории СНГ. Накопленные инвестиции Азербайджана в странах СНГ и Грузии составляют 2,4 млрд. долларов. Поэтому Азербайджан заинтересован в активном участии в работе экономического блока организации, отстаивая интересы своих компаний в рамках законодательства СНГ.

Между тем, с политической точки зрения, СНГ является одной из форм сотрудничества с Россией. Азербайджан не является членом ОДКБ И ЕАЭС, во многом из-за присутствия в этих организациях Армении, и по этой причине СНГ рассматривается как альтернатива в сотрудничестве с Россией и другими странами постсоветского пространства.

«В текущем году в свете внутриполитической ситуации в соседней Армении, стала активно обсуждаться возможность членства Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС. Эти рассуждения, однако, пока далеки от реального положения дел. Тем не менее, наблюдается положительная динамика в отношениях Азербайджана и России, и этот потенциал может быть направлен в русло сотрудничества в рамках СНГ, — рассказал собеседник.

Он также отметил, что увеличение интереса Баку к СНГ будет также отвечать встречным интересам соседних стран. В первую очередь это касается Туркменистана. После заключения Договора о статусе Каспийского моря Ашхабад настроен на решение территориальных вопросов с Баку и дальнейшее развитие экономического сотрудничества с прикаспийским соседом. Такое сотрудничество возможно под эгидой договора о свободной торговле СНГ и других институтов организации.

Напомним, что 2 ноября 2018 года в Астане состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Планируется, что в узком формате главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и наметят дату и место своей следующей встречи.

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